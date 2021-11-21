Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan 10 binden fazla kişi, ülkedeki yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerini protesto etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.11.2021 - 05:25 | Son Güncelleme : 21.11.2021 - 05:26

Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 1

'da ülke genelinden gelerek başkentteki Ban Jelacic Meydanı'nda toplanan protestocular, salı gününden bu yana uygulanan kamu kurumlarına Covid-19 aşı kartı veya negatif PCR testiyle giriş yapılması kararına tepki gösterdi.

Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 2

Hükümetin aşılama kampanyasına da karşı çıkan eylemciler, "Özgürlük için Kovid-19 aşı kartına karşıyız", "Özgürlüğü aşıyla satın alamazsınız" ve "Demokrasi" yazılı dövizler açtı.

Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 3

Covid-19 vakalarının yükseldiği Hırvatistan'da vaka sayısı 560 bin 504, can kaybı da 10 bin 178'e yükseldi.

Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 4
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 5
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 6
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 7
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 8
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 9
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 10
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 11
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 12
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 13
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 14
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 15
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 16
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 17
Hırvatistan'da 10 binden fazla kişi Covid-19 tedbirlerini protesto etti - 18

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