Hissedilen sıcaklık 35 derece: Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı

Tarsus'tan Mersin'e denize girmek için geldiğini ifade eden Ozan Öztürk ise, "Son bir haftadır havalar çok sıcak. Arkadaşlarımızla böyle bir plan yaptık, Tarsus'tan Mersin'e geldik yüzmek için. Şu anda keyifli vakit geçiriyoruz.