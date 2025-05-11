Hissedilen sıcaklık 35 derece: Sıcaktan bunalan soluğu denizde aldı
Mersin'de sıcaklıkların artmasıyla birlikte sahil ve park alanları vatandaşların akınına uğradı. Kimi ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih ederken, kimi de denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.
Kent genelinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık zaman zaman 35 dereceye yaklaştı. Özellikle merkez Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı, Millet Bahçesi ve sahil şeridi, hafta sonunu değerlendirmek isteyenlerle doldu. Vatandaşlar çimenlerde dinlenip sohbet ederken, bazıları denize girerek serinledi.