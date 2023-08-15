Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı

Aşırı sıcaklar Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Mersin’de bugün hissedilen hava sıcaklığı 45 derece olarak ölçüldü. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, sahil kesiminde ise az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti.

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 1

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor.

O noktalardan bir tanesi de Mersin.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 2

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı kentte, vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı.

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 3

Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler “hayalet kent” izlenimi uyandırdı.

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 4

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı.

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 5

Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.

Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 6
Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı - 7
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