Hissedilen sıcaklık 45 dereceyi gördü, Mersin’de kent merkezi boşaldı
Aşırı sıcaklar Türkiye’nin büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Mersin’de bugün hissedilen hava sıcaklığı 45 derece olarak ölçüldü. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, sahil kesiminde ise az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti.
Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor.
O noktalardan bir tanesi de Mersin.