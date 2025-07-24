Hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı: 20 bin olan nüfus 450 bine ulaştı
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aşınca vatandaşlar yaylalara akın etti. Kent genelinde sakinlik yaşanırken Pozantı ilçesinde kışın 20 bin olan nüfus 400-450 bine ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'nın merkez ilçelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ancak nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 52 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca başta yaşlılar olmak üzere yayla ve denizlere gitti. Kent genelinde cadde ve sokaklar adeta boş kaldı.