Hitit kraliyet mührü gün yüzüne çıktı! Üzerindeki çivi yazısı şoke etti: Bunu bozan ölecektir
Kırıkkale'de Japon arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve ekibi tarafından yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Hitit İmparatorluğu dönemindeki kraliyet ailesinin kullandığı çivi yazılı mührün üzerinde, "Bunu bozan ölecektir" ifadesi dikkat çekiyor.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklükale'de, 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ayında başlayıp temmuz ayının ilk haftasında tamamlanıyor.