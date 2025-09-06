Hititlerin kutsal kenti Nerik'te yerel halk Kaşkalar'ın izi aranıyor

Orta Tunç Çağı ile ilgili az sayıda buluntuların ellerinde olduğuna işaret eden Doç. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Orta Tunç Çağı dönemine ait çok az sayıda buluntularımız vardı ama şimdi yeni yaptığımız kazılar Orta Tunç Çağı'na ait bir çanak çömlek repertuvarını bize sundu. Bu da yeni bir bilgi olarak aslında çalışmalarımızın içinde değerlendirilmeye devam ediyor. Yani bu alandaki kazılar belki bu dönemi aydınlatacak, gelecekte daha önemli bilgileri bize verecek. Ve daha erken dönemlerle ilgili asıl sorularımızdan birisi, Nerik kutsal şehir ne zaman kutsal oldu? Bizim düşüncemize göre kutsallık süre gelen bir kavramdır ve bu alanda Hititlerden önce de yaşayan yerli halk Kaşkalar vardı. Kaşkalar bizim Hitit metinlerinden bildiğimiz bir tanım ve bu bölgede varlık gösteren bir halk olarak biliyoruz.

Hititler, Kaşkalar bu bölgede yaşarken buradaki hangi kutsal unsur için buraya gelip Kaşkalar'dan burayı alıp kuzey sınırı hakimiyeti altında tutmaya çalıştılar. Ve aslında bir bilinmeyen bir gizem olarak Kaşkalar tam olarak kimdi ve onların materyal kültürü neydi? Hangi bölgede yaşıyorlardı? Nasıl evlerde yaşıyorlardı? Bunları da anlamaya çalışıyoruz çünkü bu bölgenin yerel halkı. İlerleyen kazılar bence bu yerel halkla ilgili de bilgilerimizin artmasına neden olacak."