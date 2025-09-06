Hititlerin kutsal kenti Nerik'te yerel halk Kaşkalar'ın izi aranıyor
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Hititlerin kutsal şehri "Nerik" olduğu 20 yıldır devam eden kazılarla ispat edilen Oymaağaç Höyüğü'nde, bu yılki kazılarda Anadolu'nun yerli halkı Kaşkaların izlerine rastlandı.
Oymaağaç Mahallesi'ndeki höyükte 2005'ten bu yana arkeolojik çalışmalar sürdürülüyor.
Hititlerin kutsal kenti "Nerik" olduğu ispatlanan alanda Orta Tunç Çağı ve Demir Çağı'na ait bulgular ortaya çıkarılıyor.