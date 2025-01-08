Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu

Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye 1506 TL ceza kesildi. Ceza, mahkeme tarafından iptal edildi. Karara gerekçe olarak, hız ölçümünde 1-2 km/saat hata payının olabileceği vurgulandı.

Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu - 1

İzmir'de yaşayan işçi emeklisi Sabahattin Şen, geçen yıl 28 Temmuz'da Konya'daki akrabalarını ziyaretten dönerken, otomobiliyle hız limiti yüzde 10 yasal tolerans payıyla 121 km/s olan Afyonkarahisar-Çay kara yolunda radara yakalandı.

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Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu - 2

Saatte 123 kilometre hızla gittiği tespit edilen Şen'e 1506 TL ceza kesildi. Hız sabitleyici kullandığını ve hız ihlali yapmadığını belirten Şen, 14 Ağustos'ta Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup cezanın iptalini istedi. Dilekçede hız ölçümünde hata payı olabileceğine dikkat çekildi. Mahkeme cezayı iptal etti.

Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu - 3

Kararda, radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin 1-2 km/saat hata payıyla ölçüm yapabildikleri ve radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilenerek hız ölçümünde hata payının artabildiğinin vurgulandı.

Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu - 4

15 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VAR

Hız ihlali cezasına itiraz 15 günlük yasal süre içerisinde yetkili Suç Ceza Mahkemeleri'ne müracaatta bulunarak yapılıyor.

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