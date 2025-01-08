Hız cezasını mahkeme iptal etti! Kararda "hata payı" vurgusu
Yüzde 10 yasal tolerans limitiyle 121 kilometre hız sınırı olan yolda 123 kilometreyle radara yakalanan sürücüye 1506 TL ceza kesildi. Ceza, mahkeme tarafından iptal edildi. Karara gerekçe olarak, hız ölçümünde 1-2 km/saat hata payının olabileceği vurgulandı.
İzmir'de yaşayan işçi emeklisi Sabahattin Şen, geçen yıl 28 Temmuz'da Konya'daki akrabalarını ziyaretten dönerken, otomobiliyle hız limiti yüzde 10 yasal tolerans payıyla 121 km/s olan Afyonkarahisar-Çay kara yolunda radara yakalandı.