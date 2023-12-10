Hız limitini aşan skuter tehlikesi
İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda 120 kilometre hızla araç sollayan skuterın görüntülerinin ardından skuterlerde hız sınırlaması yeniden gündeme geldi. UKOME kararıyla İstanbul'da bazı ilçelerde skuterlerın hız sınırı 12.5 km'ye çekildi ancak bu kısıtlama da bazı kullanıcılara engel olamadı. Uzmanlara göre, şahsi skuter sahipleri bu hız limitini aşabilmek için yazılımlarla kısıtlamaları kaldırıyor.
Şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğundan kaçmak için kullanılan elektrikli skuterların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.