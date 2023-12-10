Hız limitini aşan skuter tehlikesi

Kiralama firmalarının skuterlarına elektronik sistem üzerinden hız limiti uygulanabilirken, şahsi olarak satın alınanlarda böyle bir uygulama yapılamıyor.

UKOME kararıyla bazı ilçelerde hız sınırı uygulamasına geçildi. Kiralık skuterler bu ilçelerde belirlenen hızı aşamıyor. Ancak bireysel olarak alınan skuterlerde bu sınıra uyan ise çok az.

Uzmanlar, skuterların da plakalandırılması gerektiğini ve bu şekilde denetlemenin daha kolay olabileceğini söylüyor.

Skuter satıcıları ise, araçların ülkemize 25 kilometre hız sınırıyla limitli bir şekilde geldiğini ancak çeşitli yazılımlarla limitlerin kaldırıldığını, marka ve modele göre 50 ile 120 kilometre arasında hız limitine ulaşabildiğini söylüyor.