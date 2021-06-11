Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dönüş yapmak isteyen TIR şoförü, hızını alamayınca TEM Otoyolu üzerindeki köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan TIR'ın içinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA 11.06.2021 - 06:53

Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 1
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayhan A. (40) idaresindeki 41 YR 708 plakalı Mercedes marka TIR, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 2
TEM Otoyolu’na düşmekten son anda kurtulan TIR, köprü üzerinde asılı kaldı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 3
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, TIR'ın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 4
Bunun üzerine itfaiye ekipleri, TIR içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 5
Merdivenli araçla TIR'ın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 6
ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 7
Köprüde asılı kalan TIR ise, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla köprü üzerinden kurtarıldı. TIR'ın TEM Otoyolu üzerine düşmeden kurtarılmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 8
Tehlikenin geçmesinin ardından TEM Otoyolu, yeniden trafiğe açıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 9
Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü - 10

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