Hızını alamayınca facianın eşiğinden döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ayhan A. (40) idaresindeki 41 YR 708 plakalı Mercedes marka TIR, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, TIR'ın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, TIR içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Merdivenli araçla TIR'ın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.