Hızlı Yasin'den tüm zamanların rekoru! Tam 10 milyon 500 bin lira
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün satışa çıkardığı 15 elit tay, Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma ile satıldı. En yüksek ücret 10 milyon 500 bin lira ile Hızlı Yasin isimli taya ödendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 elit tay, açık arttırmayla satışa çıkarıldı.
2025 yılının son satışı Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.
Yoğun katılımın olduğu açık arttırmada yetiştiricilerin özenle hazırladığı taylar, alıcıların beğenisine sunuldu.