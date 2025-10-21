Hızlı Yasin'den tüm zamanların rekoru! Tam 10 milyon 500 bin lira

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün satışa çıkardığı 15 elit tay, Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma ile satıldı. En yüksek ücret 10 milyon 500 bin lira ile Hızlı Yasin isimli taya ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 elit tay, açık arttırmayla satışa çıkarıldı.

2025 yılının son satışı Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu açık arttırmada yetiştiricilerin özenle hazırladığı taylar, alıcıların beğenisine sunuldu.

HIZLI YASİN'E 10 MİLYON LİRA

Hızlı Yasin isimli tay, 10 milyon 500 bin liraya alıcı bularak satışın en yüksek değere ulaşan tayı oldu.

Gökdemir isimli tay ise 5 milyon 600 bin liraya satılırken TİGEM gerçekleşen satışlardan toplam 54 milyon 200 bin lira gelir elde etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

15 tay yeni sahiplerine teslim edilirken satış ortalaması ise 3 milyon 613 bin lira oldu.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, 10 milyon 500 bin lira bedelle satılan Hızlı Yasin'in tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

