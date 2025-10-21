Hızlı Yasin'den tüm zamanların rekoru! Tam 10 milyon 500 bin lira

HIZLI YASİN'E 10 MİLYON LİRA

Hızlı Yasin isimli tay, 10 milyon 500 bin liraya alıcı bularak satışın en yüksek değere ulaşan tayı oldu.

Gökdemir isimli tay ise 5 milyon 600 bin liraya satılırken TİGEM gerçekleşen satışlardan toplam 54 milyon 200 bin lira gelir elde etti.