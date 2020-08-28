Hızlı trafikte sürücü eğitimi tehlike oluşturuyor

Özellikle Cumartesi ve Pazar günleri sınav da olduğu zaman burada çok sayıda sürücü kursu aracı oluyor" dedi. Akif Özdemir ise direksiyon eğitimlerinin başka bir alana taşınması istediğini dile getirdi. Özdemir, "Bu eğitimler başka yerde olsun burada çok yoğunluk oluyor. Burası çok işlek bir cadde haline geldi. Burada yapılmasını istemiyorum. Daha önce kızım kaza tehlikesi atlattı. Sürücü adayı birden kızımın önüne kırdı. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor bazen" diye konuştu. Buradaki sürücü kurslarından daha önce eğitim alan Elif Çelik de "Ben de ehliyetimi burada aldım ama çok riskli bir yer sürekli tırlar geçiyor. Sınav günleri çok kalabalık oluyor. Burada ders verilmesi sınav yapılması doğru değil" ifadelerini kullandı.