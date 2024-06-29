Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı (Adli Yargı Mülakat Sonuçları sorgulama)
Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı. 23-24 Aralık 2023 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavının mülakat sonuç duyurusu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan geldi.
3-24 Aralık 2023 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları ilan edildi. Hakim ve savcı yardımcıları, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hâkim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.