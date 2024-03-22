Dünya Su Günü

HKP Belediye Başkan Adayları 2024 - HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

HKP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il HKP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için HKP belediye başkan adayları listesi...

HKP Belediye Başkan Adayları 2024 - HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL HKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Diyarbakır: Abdurrahman Kaya
  • Erzurum: Ali Kaan Evcümen
  • Gaziantep: Deniz Korkmaz
  • İzmir: Özler Çakır
  • Kahramanmaraş: Dilaver Oruncak
  • Kayseri: Nuh Yavuz
  • Kocaeli: Tunya Kızıltaş
  • Konya: Nurgül Kuşçu
  • Malatya: Semih Keklik
  • Mardin: Mehrali Yücedağ
  • Ordu: Necati Kalender
  • Sakarya: Ramazan Kap
  • Samsun: Reycan Cantaş Çakır
  • Şanlıurfa: Mehmet Kuşcu
  • Trabzon: Hacer Efe
  • Van: Sait Kıran

TÜRKİYE HABERLERİ

HKP Belediye Başkan Adayları 2024 - HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

HKP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Çukurova: Ahmet Kılınç
  • Adana Feke: Alper Emir
  • Adana İmamoğlu: Hüseyin Güner
  • Adana Kozan: Yakup Yavuz
  • Adana Saimbeyli: Müslüm Yavuz
  • Adana Sarıçam: Doğan Ağbulut
  • Adana Seyhan: Uğur Kara
  • Adıyaman Merkez: Gülsüm Sarıoğlu
  • Adıyaman Besni: Fırat Kıran
  • Adıyaman Gölbaşı: Erdal Yıldız
  • Adıyaman Kahta: Ercan Yapık
  • Afyonkarahisar Merkez: Büşra Nur Arslantürk
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Ümit Çelik
  • Afyonkarahisar Dinar: Cemal Taşçı
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Enes Oruç
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Erkan Sarıoğlu
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Mehmet Cihan Çakır
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Önder Ozan Arslan
  • Afyonkarahisar Şuhut: Münür Azar
  • Ağrı Patnos: Salih Dinek
  • Aksaray Ağaçören: Hasan Çatlı
  • Aksaray Merkez: Feti Beyazelma
  • Aksaray Eskil: Şakir Polat
  • Aksaray Ortaköy: Derviş Ali Ağaçlı
  • Aksaray Sarıyahşi: Ayşe Özer
  • Amasya Merkez: Seyit Ali Atılgan
  • Amasya Suluova: Abdullah Ceylan
  • Amasya Taşova: Furkan Atay
  • Ankara Akyurt: Yunus Emre Kap
  • Ankara Altındağ: Mustafa Deniz Çakır
  • Ankara Bala: Zeliha Şener
  • Ankara Beypazarı: Ali Sarıoğlu
  • Ankara Çamlıdere: Mehmet Şükrü Eroğlu
  • Ankara Çankaya: Azime Ayça Okur
  • Ankara Çubuk: Ahmet Erdem
  • Ankara Gölbaşı: Özgür Gürtan
  • Ankara Güdül: Sercan Cem Cantaş
  • Ankara Haymana: Kıvılcım Zelal Kuşcu
  • Ankara Kahramankazan: Sultan Kıran
  • Ankara Kalecik: Duygu Ün
  • Ankara Keçiören: Cihan Çakır
  • Ankara Kızılcahamam: Necla Şişman
  • Ankara Nallıhan: Sevim Öner
  • Ankara Polatlı: İhsan Bozgun
  • Ankara Pursaklar: Şule Eroğlu
  • Ankara Sincan: Gülay Bozgun
  • Ankara Şereflikoçhisar: Ender Gürtan
  • Antalya Aksu: Yılmaz Fidan
  • Antalya Demre: Ali Dede
  • Antalya Elmalı: Ayşegül Adıgüzel
  • Antalya Finike: Boran Alp
  • Antalya Konyaaltı: Mine Yavuz
  • Antalya Korkuteli: Hikmet Yiğit Olkun
  • Antalya Kumluca: Gülhayat Göksal
  • Antalya Muratpaşa: Kutay Gülay
  • Aydın Buharkent: Kamil Dinç
  • Aydın Didim: Fatma Özkuloğlu
  • Aydın Efeler: Mehmet Koçak
  • Aydın İncirliova: İbrahim Yıldız
  • Aydın Köşk: Arif Çakır
  • Aydın Kuşadası: Hüseyin Fakioğlu
  • Aydın Kuyucak: Gültekin Arıkan
  • Aydın Söke: Salih Özkuloğlu
  • Balıkesir Altıeylül: Kurtuluş Fidel Akyürek
  • Balıkesir Burhaniye: Selat Kurt
  • Balıkesir Gönen: Riza Özdemir
  • Balıkesir Havran: Nezengül Ağır
  • Balıkesir İvrindi: Sürmeli Karabulut
  • Balıkesir Karesi: Adem Kılınç
  • Balıkesir Susurluk: Şaziye Bedir
  • Bartın Merkez: Gürsel Gerin
  • Bartın Ulus: Abdullah Elik
  • Batman Merkez: Bayram Koca
  • Bayburt Merkez: Yüksel Bedir
  • Bingöl Merkez: İbrahim İniş
  • Bitlis Ahlat: İhsan Karadağ
  • Bitlis Merkez: Halil Maşa
  • Bitlis Tatvan: Adem Polat
  • Bolu Dörtdivan: Fahriye Yalçınkaya
  • Bolu Gerede: Hakan Yetgin
  • Bolu Seben: Levent Yıldız
  • Bolu Yeniçağa: Hilmi Karaman
  • Burdur Ağlasun: Hediye Karagedik
  • Burdur Bucak: Murat Gençer
  • Burdur Çeltikçi: Ahmet Pektopal
  • Burdur Kemer: Songül Kaya
  • Bursa Büyükorhan: Filiz Dumludağ
  • Bursa Gürsu: Kenan Dumludağ
  • Bursa İnegöl: Lütfü Kurtuluş
  • Bursa İznik: Özcan Ergül
  • Bursa Karacabey: Umut Güneri
  • Bursa Keles: Şahin Özen
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Hatice Güneri
  • Bursa Orhaneli: Songül Doğan
  • Bursa Orhangazi: Zeynep Yağlı
  • Bursa Osmangazi: Göksel Söğüt
  • Bursa Yenişehir: Gülistan Çelik
  • Bursa Yıldırım: Mehmet Gültepe
  • Çanakkale Merkez: Halil Ağırgöl
  • Çankırı Merkez: Mehmet Oflaz
  • Çorum Alaca: Gökay Celep
  • Çorum Merkez: Adnan Okur
  • Çorum İskilip: Murat Kalkan
  • Çorum Kargı: Gülsün Nalinci
  • Çorum Sungurlu: Arif Koç
  • Denizli Acıpayam: Hasan Arda Karagedik
  • Denizli Baklan: Mahsun Delek
  • Denizli Beyağaç: İbrahim Gençer
  • Denizli Çal: Doğan Kaya
  • Denizli Çameli: Bektaş Gençer
  • Denizli Çardak: Hakan Çavuşoğlu
  • Denizli Kale: Mert Efe Sarıyer
  • Denizli Tavas: Meryem Gençer
  • Diyarbakır Bağlar: Naile Koç Efe
  • Diyarbakır Dicle: Adnan Kaya
  • Diyarbakır Ergani: Abdulbaki Güzel
  • Diyarbakır Kayapınar: Baran Yetgin
  • Diyarbakır Sur: Bahtiyar Koçak
  • Diyarbakır Yenişehir: Rıza Yıldırım
  • Düzce Akçakoca: Devrim Deren Arslan
  • Düzce Cumayeri: Emrah Kalkan
  • Düzce Çilimli: Bilal Kara
  • Düzce Merkez: Özge Kasap
  • Düzce Gölyaka: Durmuş Pala
  • Edirne Merkez: Ayla Şahbaz
  • Edirne Havsa: Ertuğrul Yavuz
  • Edirne Meriç: Cuma Yıldız
  • Edirne Uzunköprü: Çağatay Döldöş
  • Elazığ Merkez: Özcan Bozkuş
  • Erzincan Merkez: Muhammed Aydın
  • Gaziantep İslahiye: Kemal Kaya
  • Gaziantep Nurdağı: Şahin Özdemir
  • Gaziantep Şahinbey: Mehmet Yüce
  • Gaziantep Şehitkamil: Hatice Gül Esmer
  • Giresun Doğankent: Alper Haluk Dede
  • Giresun Merkez: Nihat Güldemir
  • Giresun Keşap: Hale Arslan
  • Giresun Tirebolu: Hanife Dede
  • Gümüşhane Merkez: Duran Koç
  • Hakkari Çukurca: Sultan Akbina
  • Hakkari Merkez: Ali Rıza Şahbaz
  • Hakkari Şemdinli: Serdar Kasap
  • Hakkari Yüksekova: Çiğdem Keleş
  • Hatay Altınözü: Yüksel Genç
  • Hatay Belen: Devrim Satı
  • Hatay Defne: Bedi Genç
  • Hatay Hassa: Süleyman Sergen Genç
  • Hatay Kırıkhan: Sahinaz Aktaş
  • Hatay Payas: Türkay Aktaş
  • Hatay Reyhanlı: Metin Bakımcı
  • Hatay Yayladağı: Sezgin Reyhanoğlu
  • Isparta Atabey: Öner Özyenginer
  • Isparta Eğirdir: Yaşar Ali Avcu
  • Isparta Gelendost: Deniz Özaydın
  • Isparta Gönen: Hasan Takolar
  • Isparta Merkez: Hamza Pehlivan
  • Isparta Keçiborlu: Osman Bozbalak
  • Isparta Şarkikaraağaç: Ahmet Engin Gençer
  • Isparta Yalvaç: Selçuk Efe Tan
  • İstanbul Adalar: Safiye Arslan
  • İstanbul Arnavutköy: Durmuş Kaygusuz
  • İstanbul Bağcılar: Sayim Uzun
  • İstanbul Bakırköy: Özgür Gülsoy
  • İstanbul Başakşehir: Utku Buksur
  • İstanbul Beşiktaş: Fevzi Ender Ferahbaş
  • İstanbul Beykoz: Ayfer Adeka
  • İstanbul Beylikdüzü: Fatma Berfin Arabulan
  • İstanbul Esenler: Yılmaz Balkese
  • İstanbul Fatih: Kerim Bütün
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Türkan Kap
  • İstanbul Güngören: Semra Efe
  • İstanbul Kadıköy: Pınar Akbina Karaman
  • İstanbul Kağıthane: Sema Yetgin
  • İstanbul Sarıyer: Hülya Arslan
  • İstanbul Sultanbeyli: Ayten Çağ Bin
  • İstanbul Sultangazi: Gülay Akyürek
  • İstanbul Şile: Tayfur Bin
  • İstanbul Şişli: Gülten Arabulan
  • İstanbul Ümraniye: Şerife Bin
  • İzmir Balçova: Aysun Serbest
  • İzmir Bornova: Birsen Adeka
  • İzmir Çeşme: Tuba Kaya
  • İzmir Çiğli: Semra Dalıcı
  • İzmir Foça: Vedat Aşıkoğlu
  • İzmir Güzelbahçe: Buse Kayan
  • İzmir Karşıyaka: Sengül Sögüt
  • İzmir Konak: Adnan Gürcan Dalıcı
  • İzmir Narlıdere: Suat Şahin
  • İzmir Urla: Onur Kuzucu
  • Kahramanmaraş Afşin: Ali Horoz
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Durak Benk
  • Kahramanmaraş Elbistan: Mehmet Uğur
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Mehmet Adıyaman
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Kadir Avcu
  • Karabük Eskipazar: Furkan Oral
  • Karabük Merkez: Cemalettin Erdemci
  • Karaman Ermenek: Yaşar Bayındır
  • Karaman Merkez: Ahmet Okur
  • Karaman Sarıveliler: Nebi Akıncı
  • Kars Merkez: Kemal Gençer
  • Kars Selim: Ateş Altın
  • Kastamonu Araç: Elif Ceren Çınğı Olkun
  • Kastamonu Daday: Umut Devrim Güldemir
  • Kastamonu Devrekani: Hidayet Arslan
  • Kastamonu İhsangazi: Hüseyin Kasap
  • Kastamonu Merkez: Selim Yücel
  • Kayseri Develi: Ceren Yağmur Törün
  • Kayseri Kocasinan: Enes Eroğlu
  • Kayseri Melikgazi: Saadet Gürtan
  • Kayseri Talas: Önder Kara
  • Kırıkkale Merkez: Gülay Erdem
  • Kırklareli Babaeski: Döndü Kaygusuz
  • Kırklareli Merkez: Sacit Erkan
  • Kırklareli Lüleburgaz: Zeliha Kıran Erdem
  • Kırşehir Kaman: Erim Şişman
  • Kilis Merkez: Hasan Bayesen
  • Kocaeli Başiskele: Zeynep Kurt
  • Kocaeli Çayırova: Ali Erdoğdu
  • Kocaeli Dilovası: Kemal Kurt
  • Kocaeli Gebze: Burak Göl
  • Kocaeli Kandıra: Yasemin Kuzubaş
  • Kocaeli Karamürsel: Murat Kızıltaş
  • Kocaeli Kartepe: Muammer Kuzubaş
  • Konya Akşehir: Özkan Kılıçaslan
  • Konya Beyşehir: Birol Alp
  • Konya Bozkır: Hüseyin Yılmaz
  • Konya Cihanbeyli: Duran Kırkgöz
  • Konya Çumra: Levent Ceylan
  • Konya Doğanhisar: Ramazan Bağcı
  • Konya Ereğli: Ebru Keçeci
  • Konya Ilgın: Ramazan Kök
  • Konya Karapınar: Mehmet Sütiçen
  • Konya Karatay: Mustafa Şahbaz
  • Konya Kulu: Mustafa Sunucu
  • Konya Meram: Fadime Özer
  • Konya Selçuklu: Gökhan Kuşçu
  • Kütahya Aslanapa: Ali Türkkan
  • Kütahya Merkez: Sürmeli Selçuk Söğüt
  • Kütahya Tavşanlı: Ahmet Umutlu
  • Malatya Battalgazi: Mehmet Ünver
  • Malatya Yeşilyurt: Fatih Bulut
  • Manisa Akhisar: Cüneyt Ulugün
  • Manisa Kırkağaç: Sebahattin Aydın
  • Manisa Köprübaşı: İrfan Kaya
  • Manisa Kula: Anılcem Karagedik
  • Manisa Soma: Özgür Yürekli
  • Manisa Şehzadeler: Onur Dalıcı
  • Manisa Yunusemre: Kadir Özaydın
  • Mardin Artuklu: Gökan Özdemir
  • Mardin Dargeçit: Ayten Özay
  • Mardin Midyat: Emine Şahbaz
  • Mersin Akdeniz: Ayhan Gezmişoğlu
  • Mersin Çamlıyayla: Ayşe Çolpa
  • Mersin Erdemli: Cemil Demircan
  • Mersin Gülnar: Nazmiye Alkanat
  • Mersin Mut: Kerim Balkan
  • Mersin Toroslar: Ercan Bilgeç
  • Muğla Bodrum: Hediye Ezgi Alpoğuz
  • Muğla Kavaklıdere: Hüseyin Kaya
  • Muğla Marmaris: Ayça Oral
  • Muğla Menteşe: Ebru Göksal
  • Muğla Ortaca: İbrahim Taşar
  • Muğla Yatağan: Şenol Kaya
  • Muş Bulanık: Kemal Bin
  • Muş Korkut: Yeşilay Akarsu
  • Muş Malazgirt: Ulaş Özçelik
  • Muş Merkez: Hatice Kara
  • Muş Varto: Fatih Söğüt
  • Nevşehir Merkez: Bayram Karkın
  • Niğde Bor: Süleyman Özer
  • Niğde Çamardı: Beyaz Çatlı
  • Niğde Çiftlik: Abdullah Demirbaş
  • Niğde Merkez: Batuhan Kuşçu
  • Niğde Ulukışla: İbrahim Hakkı Çatlı
  • Ordu Akkuş: Emine Nur Akdoğan
  • Ordu Altınordu: Yakup Efe
  • Ordu Aybastı: Nazan Atav
  • Ordu Fatsa: Hakan Arslan
  • Ordu Gölköy: Abbas Ulucan
  • Ordu Kabataş: Dilek Özdemir Boyraz
  • Ordu Korgan: Mahmut Eren Okur
  • Ordu Kumru: Bekir Köseoğlu
  • Ordu Perşembe: Devrim Arda Can Delibaşı
  • Ordu Ulubey: Ali Yılmaz
  • Ordu Ünye: Erol Kısabacak
  • Osmaniye Düziçi: Kenan Çetindağ
  • Osmaniye Kadirli: Mehmet Doğan
  • Osmaniye Merkez: Mehmet Ali Aygün
  • Osmaniye Sumbas: Mehmet Erlale
  • Osmaniye Toprakkale: Seydi Vakkas Horoz
  • Rize Ardeşen: Mehriban Dağ
  • Rize Pazar: Umut Koç
  • Rize Merkez: Deniz Sarıkaya
  • Sakarya Adapazarı: Nevin Şarkaya
  • Sakarya Akyazı: Derya Özçelik
  • Sakarya Hendek: Cafer Akan
  • Sakarya Serdivan: Muzaffer Şarkaya
  • Samsun Alaçam: Uğur Tokmak
  • Samsun Bafra: Esma Özkahraman
  • Samsun Canik: Eda Gül Alsancak
  • Samsun Çarşamba: Esra Yılmaz
  • Samsun Havza: Emin Mutlu Can Alıçlı
  • Samsun İlkadım: Zeynep Kıvılcım Aslan
  • Samsun Salıpazarı: Ercan Gümüş
  • Samsun Tekkeköy: Fatih Kılıç
  • Samsun Terme: Simge Seray Genç
  • Samsun Vezirköprü: Fatih Aktaş
  • Sinop Boyabat: Bayram Çakır
  • Sinop Gerze: Tolga Ünal
  • Sivas Merkez: Hüseyin Özlem
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Ali Özçelik
  • Şanlıurfa Haliliye: Sercan Şener
  • Şanlıurfa Karaköprü: Hacı Uyar
  • Şanlıurfa Siverek: Anıl Berk Toprak
  • Tekirdağ Çorlu: Ahmet Zorba
  • Tekirdağ Ergene: Hamdi Emre Olkun
  • Tekirdağ Malkara: Berna Şekercioğlu
  • Tekirdağ Muratlı: Nazife Erdemci
  • Tekirdağ Saray: Aybars Yalçınkaya
  • Tokat Erbaa: Hülya Ar
  • Tokat Niksar: Hüsne İnal
  • Tokat Pazar: Türkmen Pala
  • Tokat Merkez: Burcu Adeka Kalkan
  • Tokat Turhal: Deniz Bin
  • Tokat Yeşilyurt: İlknur Adeka
  • Trabzon Akçaabat: Musa Arslan
  • Trabzon Ortahisar: Selma Gümüş
  • Trabzon Yomra: İbrahim Kıvılcım Çolak
  • Uşak Merkez: Nurhayat Özel
  • Van Edremit: Yahya Kemal Keçeci
  • Van İpekyolu: Berfin Nalinci
  • Van Tuşba: Yılmaz Avcı
  • Yozgat Sorgun: Belgüzar Taşdemir
  • Yozgat Merkez: Erol Kıyak
  • Zonguldak Alaplı: Erol Çağ
  • Zonguldak Ereğli: Sadık Caner
  • Zonguldak Kozlu: Emrah Kara
HKP Belediye Başkan Adayları 2024 - HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

HKP İL İL SEÇİM SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP EDİLEBİLECEK!

2024 Yerel Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları 2024
Adıyaman Seçim Sonuçları 2024
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları 2024
Ağrı Seçim Sonuçları 2024
Aksaray Seçim Sonuçları 2024
Amasya Seçim Sonuçları 2024
Ankara Seçim Sonuçları 2024
Antalya Seçim Sonuçları 2024
Ardahan Seçim Sonuçları 2024
Artvin Seçim Sonuçları 2024
Aydın Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Seçim Sonuçları 2024
Bartın Seçim Sonuçları 2024
Batman Seçim Sonuçları 2024
Bayburt Seçim Sonuçları 2024
Bilecik Seçim Sonuçları 2024
Bingöl Seçim Sonuçları 2024
Bitlis Seçim Sonuçları 2024
Bolu Seçim Sonuçları 2024
Burdur Seçim Sonuçları 2024
Bursa Seçim Sonuçları 2024
Çanakkale Seçim Sonuçları 2024
Çankırı Seçim Sonuçları 2024
Çorum Seçim Sonuçları 2024
Denizli Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024
Düzce Seçim Sonuçları 2024
Edirne Seçim Sonuçları 2024
Elazığ Seçim Sonuçları 2024
Erzincan Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Seçim Sonuçları 2024
Giresun Seçim Sonuçları 2024
Gümüşhane Seçim Sonuçları 2024
Hakkari Seçim Sonuçları 2024
Hatay Seçim Sonuçları 2024
Iğdır Seçim Sonuçları 2024
Isparta Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Seçim Sonuçları 2024
İzmir Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024
Karabük Seçim Sonuçları 2024
Karaman Seçim Sonuçları 2024
Kars Seçim Sonuçları 2024
Kastamonu Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Seçim Sonuçları 2024
Kilis Seçim Sonuçları 2024
Kırıkkale Seçim Sonuçları 2024
Kırklareli Seçim Sonuçları 2024
Kırşehir Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Seçim Sonuçları 2024
Konya Seçim Sonuçları 2024
Kütahya Seçim Sonuçları 2024
Malatya Seçim Sonuçları 2024
Manisa Seçim Sonuçları 2024
Mardin Seçim Sonuçları 2024
Mersin Seçim Sonuçları 2024
Muğla Seçim Sonuçları 2024
Muş Seçim Sonuçları 2024
Nevşehir Seçim Sonuçları 2024
Niğde Seçim Sonuçları 2024
Ordu Seçim Sonuçları 2024
Osmaniye Seçim Sonuçları 2024
Rize Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Seçim Sonuçları 2024
Samsun Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024
Siirt Seçim Sonuçları 2024
Sinop Seçim Sonuçları 2024
Şırnak Seçim Sonuçları 2024
Sivas Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Seçim Sonuçları 2024
Tokat Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Seçim Sonuçları 2024
Tunceli Seçim Sonuçları 2024
Uşak Seçim Sonuçları 2024
Van Seçim Sonuçları 2024
Yalova Seçim Sonuçları 2024
Yozgat Seçim Sonuçları 2024
Zonguldak Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER