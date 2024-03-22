HKP Belediye Başkan Adayları 2024 - HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
HKP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il HKP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için HKP belediye başkan adayları listesi...
İL İL HKP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Diyarbakır: Abdurrahman Kaya
- Erzurum: Ali Kaan Evcümen
- Gaziantep: Deniz Korkmaz
- İzmir: Özler Çakır
- Kahramanmaraş: Dilaver Oruncak
- Kayseri: Nuh Yavuz
- Kocaeli: Tunya Kızıltaş
- Konya: Nurgül Kuşçu
- Malatya: Semih Keklik
- Mardin: Mehrali Yücedağ
- Ordu: Necati Kalender
- Sakarya: Ramazan Kap
- Samsun: Reycan Cantaş Çakır
- Şanlıurfa: Mehmet Kuşcu
- Trabzon: Hacer Efe
- Van: Sait Kıran