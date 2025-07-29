HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru tarihi 2025: HMGS kaç soru, kaç dakika?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), ÖSYM tarafından hukuk alanında görev alacaklara yönelik olarak düzenleniyor. HMGS/1 sınavı 27 Nisan'da gerçekleşmişti. Sınavın ikincisi ise eylül ayında düzenlenecek. HMGS/2 başvuruları 13-20 Ağustos günlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alınacak. Peki, 2025 HMGS/2 ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından hukuk fakültelerinden mezun olan adaylara yönelik yapılan HMGS'de soru sayısı geçtiğimiz nisan ayında artırılmıştı. Adaylar sınavda 100 soru yerine 120 soru çözüyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geç başvuruları 27 Ağustos'ta yapılacak. İşte, HMGS hakkında detaylar...