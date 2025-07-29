HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuru tarihi 2025: HMGS kaç soru, kaç dakika?

HMGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

HMGS'de 120 soru soruluyor. Sınav 10:15'te başlıyor ve 155 dakika sürüyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınava alınmıyor.



Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.