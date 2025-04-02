Höbelen adıyla da biliniyor: Bağırsak ve mideyi tedavi eden şifalı bitki

Kuzu göbeği mantarlarının yetişebileceği diğer yerler arasında ormanlardaki nemli, karanlık bölgeler ve orman kenarları yer alabilir. Ayrıca, kuzu göbeği mantarı bazı tarım alanlarında, özellikle meyve ağaçlarıyla birlikte bulunan yerlerde de görülebilir.

Bu mantar türü, sıcaklık ve nem oranının yüksek olduğu yerlerde daha iyi gelişir, bu yüzden ılıman iklimlerde yaygın olarak bulunur.