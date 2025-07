Hobi bahçesinde böğürtlen şenliğinde yetiştirdikleri meyveyi toplamanın heyecanını yaşadığını belirten Çelepkolu, şöyle dedi:



"Böğürtlen festivali yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bu bahçede çok huzur buluyorum. Bu bahçe köy yaşantımı hatırlatıyor. Her şeye rağmen yaşamın güzel olduğunu bana anlatıyor. Yaşam her şeye rağmen güzel. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değiyor diye düşünüyorum."