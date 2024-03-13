Hobi diye yanında taşıdığı silahla kanlı pusu: "Başka suçtan cezaevine girecektim son kez eğlenmeye gittim"

"CEBİMDE HOBİ AMAÇLI SİLAH TAŞIYORDUM"

Karagöz, mekandan çıkarıldıktan sonra başka bir yere eğlenmek için gittiğinde tesadüfen Arif Akcan’ı yolda gördüğünü ve kendisine 4 el ateş ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim Arif Akcan’ın iş yerine gittiğimde, üzerimde hobi amaçlı taşıdığım tabancam bulunuyordu. Olay yerinden ayrıldıktan sonra, başka bir eğlence mekanında arkadaşım Can ile tesadüfen karşılaştık. Ben başka bir suçtan cezaevine gireceğim için, son kez eğlenmek amacıyla o gece dışarıda vakit geçiriyordum. İnegöl’deki eğlence mekanları çok kalabalık olduğu için Bursa’ya gitmek istedim. Eğlenmeye giderken tesadüfen Arif Akcan’ı, Altıparmak Caddesi’nde gördüm. Can’a silahı göstermeden, arabadan Akcan’a kızdığım için ateş ettim. Ailem var, çocuklarım mağdur oldu. Maddi durumumu göz önünde bulundurmanızı talep ediyorum ve tahliyemi istiyorum."