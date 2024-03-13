Hobi diye yanında taşıdığı silahla kanlı pusu: "Başka suçtan cezaevine girecektim son kez eğlenmeye gittim"
Bursa'da gece kulübünden dışarı çıkarıldığı gerekçesiyle mekan sahibi Arif Akcan’ı takip ettiği ve otomobilden 4 el ateş açarak öldüren İlker Karagöz hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Karagöz, tahliyesini isteyip “Ben başka bir suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmeye gittim. Beni içeri almadılar." dedi. Tartışmadan sonra iş yeri sahibi ile tesadüfen karşılaştığını ve kendisine yanında hobi olsun diye taşıdığı tabancayla ateş ettiğini dile getiren Karagöz, "Amacım onu korkutmaktı." ifadelerini kullandı.
İnegöl ilçesinde gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'a otomobilden ateş açıldı.