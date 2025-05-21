Hobi olarak başladı eşine ve kardeşine öğretti: Gece gündüz demeden üretiyorlar

Ali Karaman, AA muhabirine, arıcılığa 1998 yılında hobi olarak başladığını belirterek, sürekli Ağrı'nın dağlarında kovanlarını kurarak bal ürettiğini söyledi.



Kentin zengin bitki örtüsüne sahip olmasından dolayı bal kalitesinin çok iyi olduğunu anlatan Karaman, şöyle konuştu:



"Ağrı balı hemen hemen Türkiye'nin en kaliteli balı ama yeterince tanıtılmamış. Balı, İstanbul, Ankara gibi birçok ile gönderiyorum ve herkes çok memnun. Bu sene çok yağmur var, yeşillik ve doğa çok güzel. Kardeşlerime de arıcılığı öğrettim. Birisi bu sene arıcılığa başladı. Eşim benden daha çok çalışıyor. Arıcılık bizim için hem hobi hem de geçim kaynağımız. Bir aşk gibi, biz arıya aşığız, arıyı görmesek rahat edemeyiz. Bu sevgi, başka bir şey değil. Bazen arının peteğini öpesim geliyor, bazen de kızasım geliyor."





