Hobi olarak başladı eşine ve kardeşine öğretti: Gece gündüz demeden üretiyorlar
Ordulu 70 yaşındaki göçer arıcı Ali Karaman, eşi ve 2 kardeşiyle Ağrı'nın zengin florasına sahip dağlarında kaliteli bal üretmek için gece gündüz demeden çalışıyor.
Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve çiçeklerle kaplı verimli dağları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ordu başta olmak üzere birçok ilden göçer arıcıyı ağırlıyor.
Kışı sıcak iklime sahip bölgelerde geçiren Ordulu arıcı Ali, eşi Hanife, kardeşleri Ahmet (65) ve Durmuş Karaman (60) ile karların erimesiyle kamyona yüklediği arı kovanlarını Ağrı'ya getirdi.