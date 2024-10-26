Hobi olarak başladı, işe dönüştürdü: Şimdi yurt dışına satıyor
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan Ramazan Baş'ın tasarım ve üretimini yaparak e-ticaret yoluyla birçok şehre gönderdiği dekoratif eşyalar, yurt dışından da ilgi görüyor.
40 yaşındaki Baş, Kovid-19 salgını döneminde bir fabrikada yönetici olarak çalışırken hobi olarak ev dekorasyonu tamamlayıcı ürünlerini evinin üst katında üretmeye başladı.
Sehpa, kitaplık, kahve köşesi, masa, sandalye, çiçeklik ve ayakkabılığın da aralarında bulunduğu çok sayıda dekoratif eşya üreten Baş, internet üzerinden satışları talep görünce imalathane açtı.