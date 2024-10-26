Hobi olarak başladı, işe dönüştürdü: Şimdi yurt dışına satıyor

İşlerini daha da büyüterek, ihracatı artırmayı hedeflediğini anlatan Baş, şunları kaydetti:



"Türkiye’deki satış platformlarının hepsinde mağazalarımız var. Bunun haricinde yurt dışına açılmak istedik ve mikro ihracat olarak gönderimlerimizi yapıyoruz. Hedefimiz mikro ihracatın üstüne çıkıp ihracat kanadında daha fazla işler yapmak. Yurt içinde bir pazar oluşturduk ama yurt dışına satış yapmak çok daha keyif verici. Ülke ekonomisine de katkı sağlamak bize haz veren bir durum. Benim çocukluğumdan beri 2 hayalimden birisi kendi işimi kurup hizmet etmekti. Kendi işini kurmak isteyenler hayallerinden vazgeçmesinler. Olumsuz düşüncelere kapılmasınlar. Olumsuz düşüncelere kapılınca hayallerinizin de sonuna geliyorsunuz."