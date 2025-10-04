Hobi olarak başladı, mesleği oldu: 100 yıllık dikiş makinesini bile konuşturabiliyor

"HOBİ OLARAK BAŞLADI, MESLEĞİ OLDU"

Yaklaşık 40 yıldır dikiş makineleri tamir eden, istek üzerine eski makineler üzerinde oynamalar yaparak onları modern hale getiren Salih Erçin şöyle söyledi:



Bu işi kendi kendime öğrendim. Herhangi bir ustam yoktu. Hobi olarak başladım ama sonrasında hobimi meslek haline dönüştürdüm. Eskişehir'de dikiş makinelerinin tamirini benim gibi uzun zamandır yapan başka kimse yok. Özellikle dikiş makinelerinin popüler olduğu zamanlarda birçok kişi bu makinelerin tamirini yaparak geçimini sağlıyordu. Ama artık benim dışımda kimse kalmadı. Ben bu işi severek yapıyorum. Bu işi ancak seversen yapabilirsin. Yoksa başka türlü bu iş yürümez.