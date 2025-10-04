Hobi olarak başladı, mesleği oldu: 100 yıllık dikiş makinesini bile konuşturabiliyor
Eskişehir'de 40 yıldır dikiş makinelerinin yaşatılmasını sağlayan Salih Erçin, kendi kendini yetiştirerek yok olmaya yüz tutan bu zanaati sürdürüyor; eski makineleri elektrikli hale getirip, 100 yıllık dikiş makinelerini bile tamir ediyor.
Modernleşen dünyaya rağmen kaybolmaya yüz tutan bir zanaati tek başına yaşatmaya çalışıyor. Bu işe tamamen hobi olarak başladığını ve hiçbir ustası olmadan kendi kendini yetiştirdiğini belirten Erçin, mesleğini "ancak severek yapılabilecek" bir iş olarak tanımlıyor. Bir zamanlar birçok kişinin geçim kaynağı olan dikiş makinesi tamirciliğinin, kendisi dışında Eskişehir'de uzun soluklu bir temsilcisinin kalmadığına dikkat çekiyor.