Hobi olarak başladı, Türkiye'de 1 numara oldu: Eskişehir'den dünyaya gönderiyor
Eskişehir'de cam sanatıyla uğraşan Taha Yoldaş, kentin lületaşından sonra bir cam merkezi haline de geldiğini vurgulayarak, "Bizim yaptığımız gibi camla metali buluşturup takı haline getiren çok fazla kimse yok. Bu konuda Türkiye'deki bir numarayız" ifadelerine yer verdi.
Odunpazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen protokolle birlikte cam sanatı, uzun yıllardır yerli ve yabancı turistler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Lületaşının Türkiye'deki merkezi olan Eskişehir'de cam işçiliği, lületaşı işleme sanatıyla beraber sürmeye devam ediyor. 36 yaşındaki cam sanatçısı Taha Yoldaş, geleneksel el sanatlarının temsili noktasında büyük başarılara imza atan Eskişehir'de cam takılar ve eserler üretiyor. Odunpazarı'nın özellikle son yıllarda önemli bir cam merkezi haline geldiğini vurgulayan Yoldaş, cam ustalığı mesleğinden ve icra ettiği eserlerden, "bin 400 derecede yaptığınız ürünleri dünyanın her tarafına gönderiyoruz" şeklinde bahsetti.