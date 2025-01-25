Hobi olarak başladığı işte usta oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor

Atölyesinde tespih imalatı yaparak sektörde hizmet veren Uruş'un atölyesinde büyük bir titizlikle ve emekle hazırladığı birbirinden değerli tespihler ise yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi görüyor.

''MEMURİYET HAYATIMDA DA BU TUTKUM DEVAM ETTİ''

Sektöre koleksiyon oluşturarak giriş yaptığını ve daha sonraları bir tespih ustasının yönlendirmesiyle tespih imalatına başladığını belirten Uruş, “Lise yıllarında bir akrabamızın hacı ziyaretinde kendisine hediye edilen bir tespihle tespihe olan tutkum başladı. 2000'li yıllarda lise ve sonrasında üniversite döneminde sürekli olarak tespihle meşk ettim. Sürekli tespih topladım. Daha sonraları, memuriyet hayatımda da bu tutkum devam etti ve büyük bir koleksiyona sahip oldum. Bir süre sonra artık hazır olan tespihlere değil de ustasından direkt elinize ve isteğinize göre tespih yaptırmaya başlıyorsunuz. O aşamadayken ustam olan Cengiz Usta'yla tanıştım. Yanına gidip tespih yaptırırken tespihle daha fazla yakınlaşma imkanı buldum. Yapım aşamalarında ustamızın da yardımıyla tespih yapımını denemeye başladım. Daha sonra kendisinin de tutkumu görüp beni yetiştirmek istemesiyle iki yıl boyunca Cengiz ustadan aldığım eğitimle tespih ustası oldum. Kendisinin emeği çok büyüktü. O günden sonra artık tespih biriktirmek yerine tespih üretmenin hazzını aldım” dedi.