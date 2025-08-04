Hobi olarak başladılar, binlerce kişi sevdi: 50 bin kişiye ulaştılar
Erzurumda’da, ziraat ve iktisat mezunu Beyza Tunç (28) ile Esra Özsoy (29), hobi olarak başladıkları seramik sanatını binlerce kişiye sevdirdi. Tunç ve Ersoy, Palandöken ilçesinde açtıkları ‘ART İstasyon’ isimli atölyede şimdiye dek 50 bine yakın kişiye heykel ve seramikle tanışma fırsatı sundu.
Ankara ve İstanbul’da bireysel olarak seramik sanatıyla ilgilenmeye başlayan, ziraat ve iktisat mezunu Beyza Tunç ile Esra Özsoy, memleketleri Erzurum’a döndüklerinde bu alandaki eksikliği fark edip 2023 yılında kendi atölyelerini kurdu. Küçük bir alan ve sınırlı ekipmanla yola çıkan iki arkadaş, zamanla çömlekçi tornası, seramik fırını gibi teknik donanımlarını artırarak profesyonel hale geldi. Tunç ve Özsoy, kurdukları seramik atölyesinde şimdiye dek 50 bine yakın kişiye bu sanatla tanışma fırsatı sundu.