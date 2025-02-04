Hobi olarak başladılar, Karadeniz'de tek oldular: Siparişlere yetişemiyorlar
Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan Başusta çifti, hobi olarak başladıkları Türk börk ve kalpak üretiminde Karadeniz'de tek oldular. Geleneksel değerlerin kaybolmaması için üretime başladıklarını belirten çift şimdi ise dört bir yandan gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor.
Kenan (65) ve Hilal Başusta (60) çifti, kendi dikimhanelerinde penye üretiyorlardı. 15 yıl önce emekli olan Kenan Başusta, eşinin dikimhanesine giderek yardım etmeye başladıktan sonra hobi olarak geleneksel Türk börk ve kalpak dikim denemesi yaptı.