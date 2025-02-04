Hobi olarak başladılar, Karadeniz'de tek oldular: Siparişlere yetişemiyorlar

Kalpak ve börk yapmanın en zor kısmının keçeye dikiş atmak olduğunu ifade eden Başusta, "Kadınlar daha çok beyaz ve açık renklerin yanı sıra siyah kalpak da istiyorlar. Herkes kendi zevkine göre kalpak istiyor. En çok siyah kalpak ve koyu gri renkler rağbet görüyor. Az da olsa mor ve daha uçuk renklerde kalpak siparişi alıyoruz. Elimizden geldiği kadar siparişleri yapmaya uğraşıyoruz. Bir kalpağı yapmak yaklaşık 1,5 saatimizi alıyor. Kalpağın üstünde pelüş kürkler, içerisinde de hakiki keçe olduğundan dik durmasını sağlamasının yanında sıcak da tutuyor. Keçeye dikiş atmak gerçekten zahmetli bir iş. Zaman zaman iğneler elimize de batıyor. Emekli olduktan sonra boş durulmasını doğru bulmuyorum. Bence herkes bir şeyler öğrenebilir. Gençler de meydanlarda boş dolaşıyor ya da kötü alışkanlıklara bulaşıyor. Onların da spor ya da el işçiliğine yönelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.





