Hobi olarak bu işe başladı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Ardahan'da şarküteri işi yapan Kadir Özer dede mesleğini seçerek arıcılık yapmaya başladı. Özer, 2006 yılında çalışmak üzere İstanbul'a gitti. Özer, 11 yıl çalıştığı İstanbul'da restoranlarda çalışıp şeflik yaptı.



Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, arı zehrinin önemi ve değerine değinerek, arıcıları bu sektöre yöneltmek istediklerini söyledi. Evliyaoğlu, ''Mevsimsel olarak bal hasadı yıldan yıla farklılık gösteriyor. Her yıl bal alınmıyor ve buradaki amacımız arılardan bal elde etmenin yanı sıra polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği ve arı zehri üretmek lazım. Mevsimsel olarak her sezon bal elde etmek mümkün değil. Arı zehri elde etmek gerçekten çok basit ve arı zehri hem sağlık sektöründe hem de kozmetik sektöründe kullanılan bir ürün. Ve bu nedenle de çok kıymetli'' dedi.