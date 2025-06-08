Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler''

Yarım asır önce İsmail Erzurumluoğlu'nun başlattığı maket araç yolculuğu, bugün oğluyla birlikte kurduğu atölyede profesyonel bir üretim sürecine dönüştü. Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve oğlunun başta kamyon ve otobüs modelleri olmak üzere birebir ölçekli maket araçları, sosyal medya sayesinde yurt dışındaki koleksiyoncuların ve araç tutkunlarının ilgisini çekerek uluslararası ölçekte tanınmaya başladı.

Üretim sürecinde tamamen el emeği olan maket araçlar; kesimden montaja, boyamadan süspansiyon sistemlerine kadar her bir detayı uzun süren el işçiliğiyle şekilleniyor.