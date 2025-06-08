Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler''

Aydın'ın Efeler ilçesinde hobi amaçlı olarak yaptığı araç maketlerinin sosyal medyada yayınlanması ile talep patlaması yaşayan İsmail Erzurumluoğlu, gece gündüz demeden oğlu ile maket araç üretiyor.

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 1

Yarım asır önce İsmail Erzurumluoğlu'nun başlattığı maket araç yolculuğu, bugün oğluyla birlikte kurduğu atölyede profesyonel bir üretim sürecine dönüştü. Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve oğlunun başta kamyon ve otobüs modelleri olmak üzere birebir ölçekli maket araçları, sosyal medya sayesinde yurt dışındaki koleksiyoncuların ve araç tutkunlarının ilgisini çekerek uluslararası ölçekte tanınmaya başladı.

Üretim sürecinde tamamen el emeği olan maket araçlar; kesimden montaja, boyamadan süspansiyon sistemlerine kadar her bir detayı uzun süren el işçiliğiyle şekilleniyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 2

Babasının hobisi sayesinde küçüklüğünde hiç oyuncak sıkıntısı çekmediğini belirten Güner Erzurumluoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda silobas maketi yapıyoruz. Başka işimiz yok, gece gündüz bu iş ile ilgileniyoruz. Geçimimizi maket işinden sağlıyoruz. Genellikle sipariş alıyoruz ve boşta kalırsak da stok çalışıyoruz. 12 ay hiç durmaksızın buradayız, bize tatil yok.

Sipariş vermek isteyenler orjinal ürün gönderiyorlar, biz de onun ölçeği üzerinden küçültüyoruz. Hiç olmayan bir modeli de resmine bakarak ölçeklendirerek küçültüyoruz.''

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 3

''OTOBÜSE 10 YIL ÖNCE 100 BİN TL TEKLİF ETTİLER''

Baba İsmail Eruzumluoğlu ise, "Dünyada yüzde yüz el yapımı ile maket üreten tek yer burası. Buradaki ilk yaptığım maket olan otobüs maketine 10 yıl önce bir fuarda 100 bin TL teklif ettiler. Bundan 51 yıl önce 1974 yılında çekiç, keski, eğe, pense ve tornavida ile yapmıştım bu maketi. Saat zembereğinden de süspansiyonunu yaptım. Bu maketin hatırasının olduğunu, satılık olmadığını söyleyip kendisine yenisini yapmayı teklif ettim. Oğlum doğmadan 1 ay önce 1981 yılında bu kamyonu yaptım'' diye konuştu.

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 4

BİRÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Dünyada çok sayıda ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Erzurumluoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben Çorum Sungurlu'danım. Kışın orada tabela ve boya işi olmadığı için 3-4 ay işlerimiz durgunlaşıyordu. Kahvede okey, tavla gibi oyunlar oynayıp zaman öldürmek yerine bunları yapıyordum. Aydın'a geleli de 37 yıl oldu. Yaş 60 olunca atölyemizin büyüklüğünü de kullanarak reklam işlerini oğluma devredip kendim bir kenarda bu maket yapma amacıyla bu işe giriştim. Bunları yapmaya başladıktan sonra çocuklar da sosyal medya hesaplarından paylaşınca ilgi yoğun oldu. İnsanlar telefon ve adreslerimize ulaşıp bizi fuarlara davet ettiler.

Dünya'nın 60-70 ülkesine ihracat yapıyorum. Geçenlerde 15 gün kadar önce Bosna Hersek'ten bir otobüs firması ulaştı. 2 tane sipariş verdi. Siparişlerini hazırlayarak kendilerine ilettik. Almanya ve Fransa gibi birkaç ülkede satıcılarımız var. Biz yapıp onlara, onlar da oralarda başkalarına satışını yapıyor. Fabrikasyon hiçbir parçamız yok, tüm parçalar elde yapılıyor.''

Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 5
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: ''10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler'' - 6
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