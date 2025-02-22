Hobisi haline geldi, topladığı atıklardan yapıyor: "Sizin çöp dediklerinizi değerlendiriyorum"
Edirne'de emekli Ayhan Çatalkaya (59), pandemi döneminde zaman geçirmek için çöpten topladığı plastik, cam, tahta ve kağıt atıklardan hediyelik eşya yapımını geliştirerek hobisi haline getirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyip, çevresine hediye eden Çatalkaya, "Hayatım geri dönüşüm benim. Evimden sadece çöpe girecek olan şey, evsel atıktır. Kesinlikle plastik ürün, cam ürün, tahta ürün, kağıt ürün atılmaz" dedi.
İstanbul'da 2020 yılında özel sektörden emekli olan Ayhan Çatalkaya, koronavirüs pandemisinin başlaması ile evde vakit geçirmeye başladı. Çatalkaya, evde sıkıntısını gidermek adına internette gördüğü videodan esinlenerek, geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşyalar yaptı. Hediyelik eşya yapımını, zamanla hobisi haline getiren Çatalkaya, 2021 yılında Edirne'ye taşındıktan sonra da hobisini devam ettirdi. 4 yıldır topladığı plastik, kağıt, cam ve tahta atıkları evinde işleyen Çatalkaya, bunları Afrika bebekleri, çeşitli biblolar ve süs eşyaları haline getirerek, çevresine hediye ediyor