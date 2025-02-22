Hobisi haline geldi, topladığı atıklardan yapıyor: "Sizin çöp dediklerinizi değerlendiriyorum"

"YURT DIŞINDAN GELENLER DE ÇOK BEĞENİYORLAR"

Çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını ve görenlerin yaptıklarına şaşırdığını söyleyen Çatalkaya, "İstanbul'da bunu ilk başta yaptığımda su faturası yatırdığım yerde, birisine hediye götürüyordum, çok beğeniyordu. Dişçime gidiyorum, ona bir hediye götürüyorum. Bankaya gidiyorum, ona bir hediye götürüyorum. Böyle herkese dağıtıyordum ve çok hoşlarına gidiyordu. Edirne'de de pazar günleri üretici kadınlar için açılan pazarda bana da yer verildi. Bulgar vatandaşları, Yunan vatandaşları, yurt dışından gelenler de çok beğeniyorlar. Benim çocuk dijitalden biraz anladığı için yabancı bir site açtı bana. Orada Amerika Oklahama'ya bir yardım kuruluşuna yüklü olarak 2 kere gönderdim. Günde oturduğumda bir tane ya yapabiliyor ya yapamıyorum. Benim için bir terapi bu. Evimde oturuyorum, açıyorum dijital ekranımı, bir müzik açıyorum, oturuyorum bir tane zar zor 2- 2,5 saatte güzel bir şekilde yapıyorum" dedi.



"HEPSİ BİR HATIRA"



Hobisinde eşine yardımcı olan Şehnaz Çatalkaya da "Onun bu tür malzemelerini toplamasında, odasını temizlemesinde, ürünlerine yardımcı oluyorum. Bazı ürünleri de zaten vermek istemiyorum. Çünkü onların hepsini bir hatıra olarak saklamak istiyorum. Bir çöp dahi benim için çok kıymetli. Çünkü orada bir emek var, bir üretim var" diye konuştu.