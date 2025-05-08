Hobisi işe dönüştü şimdi taleplere yetişemiyorlar: İlk günkü haline getiriyorlar

Çorum'daki kadın kültür merkezleri, halk eğitim merkezi gibi kurumların kurslarına katıldım. Tamamen hobi amaçlıydı. Kurslarda yaptığımız işleri çevremiz çok beğenmeye başladı. Ben de kendi evimde bire bir bazı değişiklikler yapmak istedim. Kurslarda bize eğitim veren hocalarımız da bizi bu konuda yönlendirdi. Arkadaşlarım da benimle birlikte bu kurslara katıldı. Hem eğlenmek hem birlikte vakit geçirmek hem de evde değişiklik yaparken eşlerimize yük olmamak için bu işe başladık. Bu durum eşlerimizi biraz şaşırttı. Evde bu kadar masraflı hobi olmaz deyip, bize 'bir dükkan açalım da orada oyalanın' dediler. Hepimizin evine yakın ortak bir noktada küçük bir dükkan tutuldu. Elimizdeki malzemeleri oraya götürdük, birkaç yeni parça daha aldık ve ürün yapmaya başladık. Ama kimse buranın bir ticarethane olacağını düşünmüyordu. Eşlerimiz esnaftı. Sonra bir anda maliye, vergi dairesi gibi resmi kurumlar gelmeye başladı. Yeni başladığımızı ve hiçbir şey bilmediğimizi görünce bize birkaç gün süre tanıdılar. O süreçte, hobi olarak açtığımız mekanı geri dönüşüm atölyesine çevirdik. Çevremizdekiler, merak edip geldiler. Ne yaptığımızı görünce işler gelmeye başladı, siparişler almaya başladık. Yani hiç aklımızda yokken, sadece hobi olarak başladığımız bu iş kısa sürede büyüdü. 8 yıldır Çorum'da geri dönüşüm temalı ilk açılan atölyeyiz. Hala bu konseptle devam ediyoruz. Ham ürün satışı yapıyoruz, koleksiyon ürünleri satıyoruz" dedi.





