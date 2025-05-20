Hobisi işe dönüştü şimdi Trabzon'dan dünyaya gönderiyor
Trabzon'da yaşayan Selami Karaahmet, birkaç yıl önce başladığı ahşap oymacılığı hobisini zamanla işe dönüştürdü. Hayatını değiştiren ahşap oymacılığı ile el emeği ürünler üreten Karaahmet'in özgün tasarımları yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede alıcı buluyor.
Trabzon'da yaşayan 38 yaşındaki Selami Karaahmet'in hobi olarak başladığı ahşap işçiliği, kısa sürede hem yurtiçinde hem yurtdışında ilgi gören bir işi haline geldi.