Hobisi işe dönüştü şimdi Trabzon'dan dünyaya gönderiyor

Özellikle pandemiden sonra insanlar boş zamanlarında bir şeyler ile uğraşmak istedi. Ahşap bunun için büyük bir hobi oldu. Herkes büyük ilgi gösteriyor. 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken bir sanat. Doğal olması nedeniyle tercih ediliyor. El yapımı oldukları için hepsi özel" dedi.





İnternet üzerinden uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ahşap ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karaahmet, "El işçiliği olduğu için biraz zor. Hepsi bıçak oyması oluyor. Bir kuksanın yapımı bile 3-4 saat alıyor. Çok fazla ilgi var. Özellikle sosyal medya üzerinde ulaşarak ahşap işçiliğini öğrenmek isteyenler oluyor. Herkes öğrenmek istiyor. Zeytin ağacından bir çerezlik, ceviz ağacından tarak yapıyorum. Bütün ağaçları kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar hediye olarak tercih edebiliyor.