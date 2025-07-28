Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor
Kırşehir'de hobi olarak başladığı süs eşyası yapımını zamanla meslek haline getiren Evin Sapak, 20 metrekarelik dükkanında üretim yaparak kısa sürede yurtdışına sipariş almaya başladı.
Kırşehir'de yaşayan Evin Sapak, insanların özel günleri için hazırladığı süs eşyalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra yoğun ilgi gördü. Gelen talepler üzerine evde başladığı üretimi küçük bir dükkana taşıyan Sapak, el emeği ürünleriyle kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında müşteri kitlesi oluşturdu.