Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor

Kırşehir'de hobi olarak başladığı süs eşyası yapımını zamanla meslek haline getiren Evin Sapak, 20 metrekarelik dükkanında üretim yaparak kısa sürede yurtdışına sipariş almaya başladı.

Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 1

Kırşehir'de yaşayan Evin Sapak, insanların özel günleri için hazırladığı süs eşyalarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra yoğun ilgi gördü. Gelen talepler üzerine evde başladığı üretimi küçük bir dükkana taşıyan Sapak, el emeği ürünleriyle kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında müşteri kitlesi oluşturdu.

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Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 2

Sapak, "Başta sadece yakın çevreme hediye niyetine yapıyordum. Sosyal medyada paylaşınca birçok kişiden sipariş gelmeye başladı. Bu süreçte işimi büyütüp küçük de olsa bir dükkan açtım" dedi.

Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 3

''TERAPİ GİBİ OLDU''

Kardeşinin vefatının ardından yaşadığı zor dönemi bu işle aşmaya çalıştığını söyleyen Sapak, şu ifadeleri kullandı:

"11 yıl önce kardeşimin vefatı sonrasında hayat içime kapanmama vesile oldu. Eşimin desteğiyle süsleme işlerine hobi olarak başlamıştım ama iş büyümeye başlayınca maddi boyutu da olmaya başladı. Bunalım dönemim yaptığım işin etkisiyle geçti ve bu süreç, bana terapi gibi geldi. Evimde başlamıştım işe, evimin bir köşesini atölye yaptım. Satışlarım güzel ve sürekli sipariş alıyorum. Nişanlılık dönemleri, doğum günleri, evlerin dekor ürünleri dahil sürekli çalışma yaptığım bir kitle oluştu.''

Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 4
Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 5
Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor - 6
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