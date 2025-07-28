Hobisi işi oldu: Yurt dışından sipariş yağıyor

''TERAPİ GİBİ OLDU''

Kardeşinin vefatının ardından yaşadığı zor dönemi bu işle aşmaya çalıştığını söyleyen Sapak, şu ifadeleri kullandı:

"11 yıl önce kardeşimin vefatı sonrasında hayat içime kapanmama vesile oldu. Eşimin desteğiyle süsleme işlerine hobi olarak başlamıştım ama iş büyümeye başlayınca maddi boyutu da olmaya başladı. Bunalım dönemim yaptığım işin etkisiyle geçti ve bu süreç, bana terapi gibi geldi. Evimde başlamıştım işe, evimin bir köşesini atölye yaptım. Satışlarım güzel ve sürekli sipariş alıyorum. Nişanlılık dönemleri, doğum günleri, evlerin dekor ürünleri dahil sürekli çalışma yaptığım bir kitle oluştu.''