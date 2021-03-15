Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu

Hollanda'da yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri ve hükümeti protesto etmek için toplanan gruba polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Anadolu Ajansı 15.03.2021 - 06:32

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 1

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan göstericiler, seçimlere üç gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere Covid-19 tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 2

Atlı ve zırhlı polisler, göstericilere polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericiler, ellerinde "Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 3

Hollanda polisi Twitter'den yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğunu ve grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine müdahale edildiğini belirtti.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 4

Alanda bulunabilecek maksimum kişi sayısına ulaşıldığı gerekçesiyle Lahey kentine gelen tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 5

Hollanda'da polis, Covid-19 ile mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Ocak'tan bu yana yapılan protestolara sert şekilde müdahale etmiş ve yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 6

Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde protestolar sürerken seçimlere toplam 37 parti katılacak.

Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 7
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 8
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 9
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 10
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 11
Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler: Polisin müdahalesi sert oldu - 12

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