Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı

Hollandalı çift Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani, iki sene önce Amsterdam'dan Bakırköy'de bulunan bir tıp merkezinde saç ektirip yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Ameliyattan sonra kadında görme bozukluğu başlarken eşinin başında da yaralar oluştu. Kliniğin kendilerini oyaladıklarını ve ilgilenmediklerini öne süren çift, Türkiye'ye gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşletme ise iddiaları yalanlayarak hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını ifade etti.

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 1

Hollandalı çift Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani 2 sene önce Hollanda Amsterdam'dan Bakırköy'de bulunan bir tıp merkezine estetik operasyon yaptırmak için geldi.

Jajari Mojtaba saç ektirme, eşi Somayeh Aboolhasssani ise yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Çift, yapılan işlemler için toplam 7 bin euro ödeme yaptı.

İlerleyen zamanda kadının gözünde görme bozukluğu olmaya başlarken adamın kafasında yaralar kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Operasyonun gerçekleştiği klinikle irtibata geçen çift kendilerini oyaladıklarını ve ilgilenmediklerini iddia etti.

Daha sonra Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani çifti Türkiye'ye gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 3

"SOSYAL VE PSİKOLOJİK PROBLEMLERİMİZ OLUŞTU"

Saç ekim işlemi yaptırdığını söyleyen Jafari Mojtaba, işlemin çok kötü yapıldığını dile getirdi.

"Saç ekiminden bir yıl sonra şikayetimi dile getirmek ve düzeltme talep etmek için geri döndüm ve bana işlerini çok iyi yaptıklarını söylediler." diye konuşan Mojtaba, "Eşim yüz gerdirme yaptı ama kesinlikle ortada bir yüz germe yok. Eşimin görme becerisi hiç iyi değil artık. Biz bu hastaneye güvenmiştik ama işlerini etik şekilde yapmadılar." dedi.

Kendisinin ve eşinin sosyal ve psikolojik problemlerinin oluştuğunu öne süren Majtaba, "Bu sahtekarların savcı tarafından, mahkeme tarafından cezalandırılmasını istiyoruz ki başka insanlar onlara güvenip bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Onlar güvenilir değil. İnsanları kandırıyor, aldatıyor." diye konuştu.

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 4

"BAŞKA İNSANLAR BİZİM GİBİ MAĞDUR OLMASIN"

"Benim yüzüm operasyondan sonra hareket etmiyor." diyen Jafari Mojtaba, eşinin de görme yetisinin iyi olmadığını ifade edip "Biz bu insanlarla sosyal medya üzerinden görüştük. 'Reklamlarda memnun kalmazsanız 2-3 ay sonra gelin para iadeniz var' deniliyordu. Gelmek istedik ama bizi oyaladılar." dedi.

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 5

"UCUZ VE GÜVENİLİR OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK"

Operasyon için neden Türkiye'ye geldiklerini açıklayan Jafari Mojtaba, "Buranın diğer ülkelere kıyasla ucuz olduğunu ve tabii ki de güvenilir olduğunu düşündük." ifadelerini kullandı.

Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı - 6

"HASTALARIMIZ ŞİFA İLE TABURCU EDİLMİŞTİR"

İddiaların odağındaki tıp merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Kururumuzda 06 Şubat 2024 tarihinde tedavi olan Jafari Mojtaba (Yüz Germe /Saç Ekimi) isimli hastamız ve Somayeh Aboolhassani (Yüz Germe /Burun Ameliyatı /Göz Kapağı) isimli hastamızın operasyonları başarı ile gerçekleşmiş ve hastalarımız şifa ile taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Hastaların şikayeti üzerine iddia edilen beyanların asılsız olduğu vurgulandığı açıklamada "Bu tür operasyonlarda görme kaybı veya farklı bir komplikasyon gelişmez. Görme kaybı, farklı nedenlerle gelişir." ifadeleri kullanılıp hastaların tedavi süreçlerini bedelsiz karşılandığı belirtildi.

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