Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı
Hollandalı çift Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani, iki sene önce Amsterdam'dan Bakırköy'de bulunan bir tıp merkezinde saç ektirip yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Ameliyattan sonra kadında görme bozukluğu başlarken eşinin başında da yaralar oluştu. Kliniğin kendilerini oyaladıklarını ve ilgilenmediklerini öne süren çift, Türkiye'ye gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşletme ise iddiaları yalanlayarak hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını ifade etti.
Hollandalı çift Jafari Mojtaba ve Somayeh Aboolhassani 2 sene önce Hollanda Amsterdam'dan Bakırköy'de bulunan bir tıp merkezine estetik operasyon yaptırmak için geldi.
Jajari Mojtaba saç ektirme, eşi Somayeh Aboolhasssani ise yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Çift, yapılan işlemler için toplam 7 bin euro ödeme yaptı.
İlerleyen zamanda kadının gözünde görme bozukluğu olmaya başlarken adamın kafasında yaralar kaldı.