Hollanda'dan Türkiye'ye estetik için gelen çiftin hayatları karardı

"SOSYAL VE PSİKOLOJİK PROBLEMLERİMİZ OLUŞTU"

Saç ekim işlemi yaptırdığını söyleyen Jafari Mojtaba, işlemin çok kötü yapıldığını dile getirdi.

"Saç ekiminden bir yıl sonra şikayetimi dile getirmek ve düzeltme talep etmek için geri döndüm ve bana işlerini çok iyi yaptıklarını söylediler." diye konuşan Mojtaba, "Eşim yüz gerdirme yaptı ama kesinlikle ortada bir yüz germe yok. Eşimin görme becerisi hiç iyi değil artık. Biz bu hastaneye güvenmiştik ama işlerini etik şekilde yapmadılar." dedi.

Kendisinin ve eşinin sosyal ve psikolojik problemlerinin oluştuğunu öne süren Majtaba, "Bu sahtekarların savcı tarafından, mahkeme tarafından cezalandırılmasını istiyoruz ki başka insanlar onlara güvenip bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Onlar güvenilir değil. İnsanları kandırıyor, aldatıyor." diye konuştu.