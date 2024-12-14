Hollywood'a rakip olmuştu! G.O.R.A.'nın çekildiği "Çandırwood" tarım alanı ve depo oldu

1999 yılında belde belediyesi olan Çandır Belediyesi'nden 25 yıllığına kiralanan 120 dönüm alanda, 10 bin 200 metrekare kapalı alanı ve 2 ayrı stüdyosu ile film stüdyosu, bölge halkı tarafından Hollywood'a rakip olarak 'Çandırwood' olarak adlandırıldı.