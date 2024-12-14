Hollywood'a rakip olmuştu! G.O.R.A.'nın çekildiği "Çandırwood" tarım alanı ve depo oldu
1997-1998 yıllarında Antalya'nın Çandır bölgesinde 17 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen Antalya Film Stüdyoları, tarım alanı ve depo oldu. Bölgedeki vatandaşların "Çandırwood" ismini verdiği stüdyoda G.O.R.A filmi çekilmişti.
Antalya'nın Serik ilçesi Çandır bölgesinde 1997-1998 yıllarında 120 dönümlük alanda faaliyete başlayan ve o dönem 17 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen, bölgedeki vatandaşların Hollywood'a rakip olarak "Çandırwood" ismini verdiği Antalya Film Stüdyoları, tarım alanı ve depo oldu.