Hollywood'un dövüş hocası 'Sufi' köyüne dönüp alabalık tesisi açtı

Haberler - İHA 17.08.2022 - 10:21
Hollywood'un dövüş hocası 'Sufi' köyünde alabalık tesisi açtı.
Eskişehir’de dönemin Çifteler Kasabası’nda 1962 yılında doğan Emin Boztepe, 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etti.
Spora 7 yaşında futbolla başlayan Boztepe, Almanya’da karşılaştığı yabancı düşmanlığı, baskı ve şiddet olayları nedeniyle 14 yaşında dövüş sanatlarıyla ilgilenmeye başladı.
Profesyonel olarak dövüş sporlarıyla ilgilenen Boztepe, ilk savunma sanatları okulunu 18 yaşında açtı.
Çalışmalarıyla Almanya’nın ardından Hong Kong’da da adını duyuran Boztepe, 1990’lı yıllarda ise ABD’de sinema sektörüne giriş yaptı.
Hollywood’da çekilen aksiyon filmlerinde oyunculara eğitim verdi ve dövüş sahnelerinin koreografisini yaptı.
Aktörlük kariyerinde 6 filmde görev aldı. Ünlü usta, kariyeri boyunca farklı ülkelerde eğitimler verdi ve dövüş gösterileri düzenledi.
Boztepe, müsabakalardaki başarılarının ardından dünyanın en iyi dövüş sporcuları arasına girerek, dövüş sanatlarında baba anlamına gelen 'sifu' unvanıyla anılmaya başladı.
2020 yılına kadar ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde yaşayan Emin Boztepe, Covid-19 küresel salgınının başlamasıyla birlikte baba ocağı olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Bağlıca Köyü’ne döndü.
Burada bir alabalık tesisi kuran Boztepe, 38 yaşındaki oğlu Vahdet Boztepe ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Köyünde merkez haline getirmeyi amaçladığı bir dövüş sanatları akademisi kuracağını aktaran Boztepe, baba ocağına çeşitli yatırımlar yaparak bölgeyi kalkındırmak istediğini kaydetti.