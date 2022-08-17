Hollywood'un dövüş hocası 'Sufi' köyüne dönüp alabalık tesisi açtı

Burada bir alabalık tesisi kuran Boztepe, 38 yaşındaki oğlu Vahdet Boztepe ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Köyünde merkez haline getirmeyi amaçladığı bir dövüş sanatları akademisi kuracağını aktaran Boztepe, baba ocağına çeşitli yatırımlar yaparak bölgeyi kalkındırmak istediğini kaydetti.