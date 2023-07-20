Horlama cinayetinde akıl sağlığı raporu talebi (Mesai arkadaşını 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü)
Bodrum’da kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşını, lojmanda uyuduğu sırada 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Muzaffer Esen’in avukatları, Esen’in akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu. Esen, avukatlarının talebi üzerine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki horlama cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Olay, geçen yıl 12 Aralık saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen’i daha önce horladığı için uyardı.