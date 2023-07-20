Horlama cinayetinde akıl sağlığı raporu talebi (Mesai arkadaşını 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü)

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki horlama cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, geçen yıl 12 Aralık saat 06.00 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde personellerin kaldığı lojmanda meydana geldi. Bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen’i daha önce horladığı için uyardı.