Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza

Kırıkkale'de horoz dövüşü düzenleyerek gelir elde eden derneğe yapılan baskında 69 kişiye, 431 bin 250 lira ceza kesildi.

DHA 06.06.2021 - 06:48

Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 1

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.

Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 2
Polis, derneğin horoz dövüş düzenlediği binaya baskın yaptı.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 3
Dövüş için özel olarak hazırlanan ringde horoz dövüştüren 69 kişi, suçüstü yakaladı.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 4
Gözaltına alınan kişilerin, polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 5
Polis ekipleri, çıkan arbedeyi dağıtmak için dernekte bulunanlara biber gazıyla müdahale etti.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 6
Aralarında horoz sahiplerinin de bulunduğu 69 kişiye corona virüs tedbirlerini ihlal etmek ve horoz dövüştürmekten toplam 431 bin 250 TL para cezası kesildi.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 7
Ayrıca, 20 horoza el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Horoz dövüşü düzenlenen derneğe baskın: 69 kişiye 431 bin TL ceza - 8

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