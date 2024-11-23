Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti

Antalya'nın Aksu ilçesinde sabaha karşı çıkan hortum nedeniyle 100 dönümün üzerindeki sera kullanılmaz hale geldi. Seranın içindeki ürünlerle birlikte toplam 30 milyon lira zarar olduğu belirtildi.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 1

Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Serik, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Özellikle Serik ilçesine dün 24 saatte metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü.

Cadde ve sokaklar su ile doldu, bazı araçlar yolda kaldı, tarım alanları zarar gördü. Serik ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Turizm merkezi Belek'te 100'ün üzerindeki lüks villanın giriş katlarına su dolması nedeniyle evdeki eşyalarda hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanıldı. 89 ihbar alındı ve 403 kişi mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 2

AKSU İLÇESİNİ HORTUM VURDU

Manavgat ilçesinde 500 kişinin tatil yaptığı 5 yıldızlı oteli de su bastı. Tatilciler tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 3

Zaman zaman hızını artıran yağış, gece boyu da sürdü. Sabaha karşı Aksu ilçesi Kundu ve Kemerağzı mahallelerindeki seraların bulunduğu bölgede hortum meydana geldi.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 4

100 dönümün üzerinde naylon sera hortumun ardından yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 5

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ve Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, hortumun zarar verdiği bölgede incelemede bulundu.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 6

"SERADA ZARARIM BÜYÜK"

emerağzı Mahallesi'nden çiftçi Şenay Rüzgar'ın da 18 dönümlük serası hortum nedeniyle zarar gördü.

Hortumun geleceğini düşünerek serasına girip, kontrol eden Rüzgar, faciadan dakika farkıyla kurtuldu. 

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 7

Rüzgar, "Seranın içinden 5 dakika önce çıktım. Sonrasında hortum bir anda yıkıp geçti. Burayı kredi çekip, yaptırmıştım. İçindeki ürünlerle birlikte 30 milyon lira zararım var" diye konuştu. 22 dönümlük seranın sahibi Mehmet Yılmaz da bir anda hortumun geçtiğini gördüğünü söyledi. Seralarının yanına geldiğinde zararın boyutunu gördüğünü belirten Yılmaz, "Geldim baktım, durumum bu. Şu anda bu serada zararım büyük" dedi.

Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti - 8
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