Hortum, 100 dönümlük serayı yıktı geçti

Turizm kenti Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Serik, Manavgat, Alanya, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Özellikle Serik ilçesine dün 24 saatte metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü.

Cadde ve sokaklar su ile doldu, bazı araçlar yolda kaldı, tarım alanları zarar gördü. Serik ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Turizm merkezi Belek'te 100'ün üzerindeki lüks villanın giriş katlarına su dolması nedeniyle evdeki eşyalarda hasar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün Antalya genelinde 2 bin 389 personel görevlendirildi. Çalışmalarda 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa kullanıldı. 89 ihbar alındı ve 403 kişi mahsur kaldığı yerlerden tahliye edildi.