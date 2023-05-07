Hortum evleri savaş alanına çevirdi

"KAPILARI SÖKÜP ARKA TARAFA ATMIŞ"

Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış." ifadelerini kullandı.