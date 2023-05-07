Hortum evleri savaş alanına çevirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları yıktı, çatıları uçurdu, bir iş yerini yıktı, bir TIR'ı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü.
13 kişinin hafif şekilde yaralandığı felakette, yaklaşık 2 bin dönüm seranın zarar gördüğü öğrenildi.
Bugün Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri tarafından zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, geçmiş olsun dileklerini iletirken "2 bin dönüme yakın muz seramız, 25-30 civarında evde hasar meydana geldi." dedi.
Evi zarar gören vatandaşlardan Hüsamettin Zeybek, "Çocuklarımda herhangi bir hasar yok sadece maddi hasarımız vardı. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi evimizde kapı, penceremiz kırılmış, eşyalar bir birine girmiş. Hortum ön taraftan basınç yapmış, muhtemelen tüm kapıları sökerek, arka taraftan çıkartma yapmış." ifadelerini kullandı.
Evi zarar gören Halil Yıldırım ise hortum esnasında serada dut topladığını belirterek, "Yağmur, kovadan boşalır gibi yağıyordu. Dışarıya çıktık, telefon direğine sarıldım. Yandaki seralar göçtü benim serada az hasar var. Arabanın birisini ters çevirdi attı. Başka bir komşunun ağaç merdiven düştü." şeklinde konuştu.