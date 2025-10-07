Hücre tehlikesine dikkat! Yağmur devam ediyor, esnaf kum torbalı önlem aldı

KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDILAR

Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.

Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.