Hücre tehlikesine dikkat! Yağmur devam ediyor, esnaf kum torbalı önlem aldı

Türkiye'nin batısında bugün kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da yağmurun ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor. İzmir'de ise dün gece başlayan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Uzmanlar, fırtınayla birlikte oluşabilecek hücre tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.

Türkiye'nin batı bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili oluyor.

Başta İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

HÜCRE TEHLİKESİNE DİKKAT

NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Yağışlar yer yer şiddetli. İzmir'i su baskınlarına karşı uyaralım. En fazla dikkatli olması gereken yerler Ege'ye kıyısı olan yerler diyebilirim." dedi.

"Yağış öncesinde ve sırasında hücrelerin etkisiyle rüzgar çok şiddetlenebilir." uyarısında bulunan Çalışkan, küçük çaplı dolu yağma ihtimali olduğuna da dikkat çekti.

İSTANBUL YAĞMURLA UYANDI

İstanbul yeni güne yağmurla uyandı.

Yağışın etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu arttı.

İBB trafik haritasına göre Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90’a kadar yükselirken, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

Megakentte yağmurun ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor.

İZMİR'DE SU BASKINLARI YAŞANDI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla dolu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDILAR

Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.

Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.

FETHİYE VE KÖYCEĞİZ ÇEVRELERİNE DİKKAT

Yağışlı hava sisteminin Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde sele neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Bu bölgedeki yağışların, fırtınayla birlikte olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

MUĞLA'DA MOTORYAT KARAYA OTURDU

Muğla'daki Akbük Koyu'nda, sabah saatlerinde etkisini artıran lodosun hızı saatte yaklaşık 35 kilometreye ulaştı.

Koyda açıkta demirli olan motoryat dalga ve kuvvetli lodos nedeniyle sürüklendi.

Demir taradığı belirlenen motoryat, karaya oturdu.

Yatta kimsenin bulunmadğı öğrenildi.

