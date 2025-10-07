Hücre tehlikesine dikkat! Yağmur devam ediyor, esnaf kum torbalı önlem aldı
Türkiye'nin batısında bugün kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'da yağmurun ilerleyen saatlerde kent geneline yayılması bekleniyor. İzmir'de ise dün gece başlayan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Uzmanlar, fırtınayla birlikte oluşabilecek hücre tehlikesine karşı uyarıda bulunuyor.
Türkiye'nin batı bölgelerinde bugün sağanak yağış etkili oluyor.
Başta İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dört il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu uyarıda bulundu.