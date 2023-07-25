HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığında namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan A.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ''İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi.'' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 1

Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S. (71), HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir (62) ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i (33) namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp kaçtı.

HÜDA PAR'A SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

TÜRKİYE HABERLERİ

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 2

Demir ve Pişgin, saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 3

Bir süre sonra dışarı çıkan Demir ile Pişgin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 4

Ancak yaralılardan Pişgin kurtarılamadı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 5

Tedavisi tamamlanan Demir ise taburcu edildi.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 6

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 7

Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı çıkamadığı da görüntülerde yer aldı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 8

Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle yapamadıkları anlaşıldı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 9

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 10

''İYİ ÇOCUKLARDI''

A.S.’nin, olay sonrası götürüldüğü emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

''Kurban ve Ramazan bayramlarında, yardımlarımı ulaştırması için partililerle görüşürdüm. Sık sık sokakta görürdüm ve selamlaşırdık. İyi çocuklardı.

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 11

''İÇİMDEN BİR SES, 'GİT, BUNLARI ÖLDÜR' DEDİ''

Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, ‘Git, bunları öldür’ dedi. Bıçakla parti binasına gittim. İçeriye girdiğimde oturuyorlardı. Ben de olayı gerçekleştirdim.''

HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı - 12
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