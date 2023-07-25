HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı
Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığında namaz kıldıkları sırada İl Sekreteri Sacit Pişgin'i bıçaklayarak öldürüp, İl Başkanı Salih Demir'i de yaralayan A.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısının ''İyi çocuklardı. Olay günü evde otururken, içime bir his doğdu. İçimden bir ses, 'Git, bunları öldür' dedi.'' şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Olay, 22 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında meydana geldi. İl binasına giren A.S. (71), HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir (62) ile İl Sekreteri Sacit Pişgin’i (33) namaz kıldıkları sırada bıçakla karınlarından yaralayıp kaçtı.