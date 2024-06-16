'Hudut Kartalları' bayramda da elleri tetikte sınır nöbetinde
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı nöbet tutarak görevlerinin başında geçiriyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5'inci Hudut Tugayı 4'üncü Hudut Taburuna bağlı 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığında görev yapan askerler, Kurban Bayramı'nı görevleri başında geçiriyor. Türkiye -İran sınırında yer alan karakollarında gözleri sınırda, kulakları komutanlarında olan Mehmetçik, vatanı koruma görevlerini bayramda da aynı hassasiyetle sürdürüyor. Ailelerini telefonla arayarak bayramlarını kutlayan askerler, vatani görevlerini yerine getirmenin de gururunu yaşıyor.