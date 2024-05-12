Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor

Bugün Anneler Günü… Adana’da yaşayan hukuk fakültesi öğrencisi Burak Derin ve kardeşleri hayatlarının en acı anneler gününü yaşıyor. 8 gün önce annelerini maganda kurşunuyla kaybeden kardeşler, katillerin bulunmasını istiyor.

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 1

Adana’da 8 gün önce anneleri maganda kurşunuyla hayattan koparılan kardeşler, mezar başına gidip Anneler Günü’nü kutladı.

Olay, 4 Nisan Cumartesi saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi.

43 yaşındaki Hayriye Derin, otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha’yı yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra ile evine dönmek için yola çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 2

ENSESİNDEN VURULDU

Derin, caddeden geçtiği sırada motosikletli 2 şüpheli, husumetli oldukları kişinin iş yerine tabancalı saldırı düzenledi.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri otomobiliyle yolda giden Hayriye Derin’in ensesine isabet etti.

Oğlu Kayra’nın gözleri önünde vurulan Derin, bilinci kapanınca karşı şeritten gelen yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 3

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Derin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Derin, doktorların tüm müdahalesine rağmen Cumartesi akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Derin’in cenazesi Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 4

EN ACI ANNELER GÜNÜ

Eşini kaybeden Ali Derin, evlatlarıyla birlikte Anneler Günü’nde mezara gitti.

3 acılı evlat, annelerinin Anneler Günü’nü kutlayıp dua ettikten sonra mezara su döktü.

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 5

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak Derin, “Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın. Çok zor bir durum. Bu olay sadece bizi değil, Türkiye’yi ilgilendiren bir olay. Bu konuyla ilgili yetkililere sesleniyorum lütfen gerekenler yapılsın ve gereken şahıslar bulunsun.” dedi.

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor - 6

Annesinin katillerinin halen bulunamadığını söyleyen Derin, “Giden geri gelmiyor maalesef ama failler bulunursa biraz sevineceğiz. Bu konunun üzerinde daha fazla durulsun, biraz daha fazla özen gösterilsin istiyoruz. Acımız büyük. Bu konuda destek bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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