Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor
Bugün Anneler Günü… Adana’da yaşayan hukuk fakültesi öğrencisi Burak Derin ve kardeşleri hayatlarının en acı anneler gününü yaşıyor. 8 gün önce annelerini maganda kurşunuyla kaybeden kardeşler, katillerin bulunmasını istiyor.
Adana’da 8 gün önce anneleri maganda kurşunuyla hayattan koparılan kardeşler, mezar başına gidip Anneler Günü’nü kutladı.
Olay, 4 Nisan Cumartesi saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi.
43 yaşındaki Hayriye Derin, otomobiliyle 12 yaşındaki oğlu Talha’yı yabancı dil kursuna bıraktıktan sonra yanındaki diğer oğlu 7 yaşındaki Kayra ile evine dönmek için yola çıktı.