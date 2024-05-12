Hukuk fakültesi öğrencisi Burak ve kardeşlerinin en acı Anneler Günü: Katil 8 gündür aranıyor

Hukuk fakültesi öğrencisi Burak Derin, “Ben annesiz kaldım. Başkaları annesiz kalmasın. Çok zor bir durum. Bu olay sadece bizi değil, Türkiye’yi ilgilendiren bir olay. Bu konuyla ilgili yetkililere sesleniyorum lütfen gerekenler yapılsın ve gereken şahıslar bulunsun.” dedi.