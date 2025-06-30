Hukuki zeminde mutlak butlan: Mutlak butlan nedir, ne değildir?

MUTLAK BUTLAN NE ZAMAN SÖZ KONUSUDUR?

Mutlak butlan genellikle aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:



Yetki gaspı: Hukuki yetkisi olmayan bir organın işlem yapması



Emredici hukuk kurallarına aykırılık: Anayasaya, kanunlara veya kamu düzenine açıkça aykırı olması



İrade sakatlığı: Şiddet, cebir veya tehdit altında yapılmış işlemler



Konusuzluk: Konusu imkânsız ya da suç olan işlemler



Usul eksikliği: Vazgeçilmesi mümkün olmayan temel usul kurallarının ihlali (örneğin, yazılı olması zorunlu bir işlemin sözlü yapılması)