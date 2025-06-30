Hukuki zeminde mutlak butlan: Mutlak butlan nedir, ne değildir?
CHP Kurultayı ile ilgili gündeme gelen "mutlak butlan" tartışması, seçimli toplantıların parti tüzüğüne ve hukuka aykırı olarak yapıldığı iddiasına dayanıyor. Eğer bir siyasi partide yapılan seçimler veya kongreler hukuki zorunluluklara aykırı şekilde düzenlenmişse, bu durum mutlak butlan sebebi olabilir. Peki, mutlak butlan nedir, ne değildir?
Türk hukuk sisteminde "mutlak butlan", borçlar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, medeni hukuk gibi alanlarda sıkça kullanılan bir terim olmakla birlikte, kamu düzenini ilgilendiren, hukuk düzeni tarafından baştan itibaren geçersiz sayılan işlemleri ifade eden bir kavramdır. Mutlak butlan, Latincede null and void ab initio olarak bilinir ve işlemin baştan itibaren hiç hüküm doğurmamış sayılması anlamına gelir.