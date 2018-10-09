Hulusi Akar Camii'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak
DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de yaptırdığı cami, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılacak.
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1Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi ve ailesi adına memleketi ayseri'de yaptırdığı Selçuklu motifleriyle bezenen cami, cumartesi günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak.
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2Büyükşehir Belediyesi'nin önerisiyle Asri Mezarlık girişinde yapımına 1 yıl önce başlanan camiye o dönemde Genelkurmay Başkanı olan Akar'ın adının verilip verilmesi, ailenin takdirine bırakıldı.
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3Akar ailesinin ve Büyükşehir Belediyesi'nin onayıyla, Esmaül Hüsna'dan esinlenerek, yüce Allah'ın 99 adının iç çeperinde kufi yazıyla yer
aldığı, ahşap ve mermer ile bezeli, akustiği mükemmel caminin cumartesi günü yapılacak açılış öncesi son hazırlıkları tamamlandı.
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4Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de cumartesi günü değeri 620 milyon TL'yi bulan 41 tesis ve Hulusi Akar'ın adını taşıyan caminin açılışını yapacak.
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5Bundan 1 yıl önce dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ailesi, önce merkez Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki bağ
evlerinin bulunduğu alanda cami yaptırmak istedi.
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6Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Orgeneral Akar ve ailesine, Asri Mezarlık girişinde inşaatına başlanan 750 kişilik, 2 minareli
Mezarlık Camii'ni yaptırmalarını önerdi. Eski Genelkurmay Başkanı ve ailesi bu teklifi kabul etti.
(Akar, geçtiğimiz günlerde cami inşaatını gezmişti)
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