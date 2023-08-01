Hülya’nın ölümünde gerekçeli karar belli oldu | “Sürücü kazayı önlemekte yetersiz kaldı”
İzmir’de görevli olduğu tramvay durağında tuvalet bulunmadığı için ihtiyacı nedeniyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Hülya Onaylı’nın ölümüne ilişkin açılan davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sürücü Bahadır Sıgalı’nın kazayı önlemekte yetersiz kaldığı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı, 20 Eylül 2022’de yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Bahadır Sıgalı, tutuklandı. Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sıgalı trafik ihlali, Hülya Onaylı da kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazanın oluşumunda etken olduklarına vurgu yapıldı.
Kazayla ilgili kurum, kuruluş ve 3’üncü kişilerin hata ve ihmallerinin görülmediği de bildirildi. İddianamede, Bahadır Sıgalı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.