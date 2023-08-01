Hülya’nın ölümünde gerekçeli karar belli oldu | “Sürücü kazayı önlemekte yetersiz kaldı”

“KUSURLU HAREKETLERİYLE ÖLÜM ARASINDA NEDENSELLİK BAĞI VAR”

Alınan raporlar, dinlenen tanık ve toplanan deliller ışığında değerlendirme yapan mahkeme, sürücü Sıgalı'nın olay anında ve hemen öncesinde sağdaki şeritler bakımından görüş açısını kapatacak herhangi bir aracın bulunmadığının, yolda yeteri kadar aydınlatma ışıklarının bulunduğu ve normal şartlar altında azami 70 kilometre hızla seyir halinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Kavşağa yaklaştığı için olası olumsuzlukların önlenmesi adına sanığın hızını azaltması gerektiğine vurgu yapılırken, Sıgalı'nın ticari taksi şoförü olduğu ve trafik kurallarını bilebilecek konumda olduğu kararda yer aldı.

Sanığın hız sınırlarına uymayarak ve tramvay köprü durağının bulunduğu yaya geçidine 94 kilometre hızla tedbirsiz ve dikkatsiz bir şekilde girerek kazayı önleme adına etkili bir direksiyon ve fren tedbirinden kendisini mahrum bıraktığının altı çizildi.