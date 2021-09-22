Hurda lastikler KOSGEB desteğiyle yeniden dönüyor

İşletmeyi ziyaret eden KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık da girişimcinin aldığı destekle işletmesini kurduğuna işaret ederek, "Girişimcimiz el arabası tekerleği üretiyor. Ürünler Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. 2 kişiye de istihdam sağlıyor, kendisini tebrik ediyoruz. Firma, hurda oto lastiklerinden ham madde temin ediyor. Hem çevreye katkı sunuluyor hem de hurda lastikler el arabası tekerleği olarak ekonomiye kazandırılıyor. Böylece faydalı bir dönüşüm yapılıyor." diye konuştu.