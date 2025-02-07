Hurda malzemeler ile yaptığı araç saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor: Satmam için 50 bin TL teklif ettiler
Hurda malzemelerden yaptığı şasinin üzerine 420 cc 15 beygir gücünde ve saatte 100 kilometre hız yapabilen çapa motorunu sabitleyen Eskişehirli lise öğrencisi, tasarladığı araç ile görenlerin dikkatini çekiyor.
Tepebaşı Mahallesi Sazova Mahallesi’nde yaşayan 17 aşındaki meslek lisesi öğrencisi Alp Kuzey Özsoy, otomobillere ve araç motorlarına ilgi duyuyor.
Uzun zamandır araç yapmayı ve onu kullanmayı hayal eden Özsoy, meslek lisesinden öğrendikleri ve internetten araştırmaları sonucunda bir go kart aracı yapamaya karar verdi.
Hurda malzemelerden kaynak yaparak oluşturduğu şasi üzerin 420 cc 15 beygir gücünde ve saatte 100 kilometre hız yapabilen çapa motorunu sabitleyen Özsoy, hayalini kurduğu araç için sipariş ettiği özel lastikler ve direksiyonu taktıktan sonra deneme sürüşüne çıktı.