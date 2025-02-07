Hurda malzemeler ile yaptığı araç saatte 100 kilometre hıza ulaşıyor: Satmam için 50 bin TL teklif ettiler

''SAATTE 100 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKABİLEN MOTOR''

Küçüklüğünden bu yana araç yapmayı hayal eden ve sonunda amacına ulaşan lise öğrencisi Alp Kuzey Özsoy, şu ifadeleri kullandı:

"11-12 yaşından beri bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Eskiden tahtayla başladım, sonrasında kendimi biraz daha geliştirip şasiler yapmaya başladım. Başlarda kaynak bilgim hiç yoktu, bu arabanın üzerinde çalışırken kaynak yapmayı da öğrendim. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım, başarılı olduğumu da düşünüyorum. Bana yardım eden ve destek olan herkese çok teşekkür ederim.

Bu aracı 6 ay gibi bir sürede yaptım. Ama genel olarak 2023'ün Temmuz ayından bu yana uğraşıyorum diyebilirim, o süreçte toplam 4 tane yaptım. İlk iki aracın motoru küçüktü, bu seferkinde 15 beygir 420 cc gücünde motor kullandım. Saatte 100 kilometre hıza kadar çıkabilen bir motor. Hepsini hurdacıdan topladım. Gittim aradım, çoğu parçayı sora sora buldum, tekerlekleri de internetten sipariş ettim.''