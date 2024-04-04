Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı)
Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına sebebiyet verdiği belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı.