Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı)

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.