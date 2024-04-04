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Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı)

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangına sebebiyet verdiği belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı) - 1

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı) - 2

İvedikköy Mahallesi'ndeki hurdalık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı) - 3

TAHRİBAT ORTAYA ÇIKTI

Soğutma çalışmaları sürerken günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının geride bıraktığı tahribat netlik kazandı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı) - 4

Büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Hurdacılar Sitesi'nde yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı (5 kişi gözaltına alındı) - 5

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada ise 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ’nin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık, gözaltına alınanların yangına sebebiyet verdiğinin görgü tanığı tarafından tespit edildiğini bildirdi.

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