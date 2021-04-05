Hurdacıydı antikacı oldu

SAAATLERE SEVGİSİ ÇOCUKKEN BAŞLADI Dükkanının antika meraklılarının uğrak yeri olduğunu dile getiren Sabanlı, şöyle devam etti: "Radyoya, saate, televizyona, silaha, bıçağa, kamaya, tüfeğe, herkesin ayrı bir ilgisi var. Ben de en çok köstekli saati seviyorum ve dükkanımda ağırlıklı olarak bunlar bulunuyor. Saatlerin yaşları 50 ile 100 arasında değişiyor. En çok talep saate var. Bu işin meraklıları geliyorlar ve alıyorlar. Bu saatlere olan sevgim dedemden geliyor. Dedem, eskiden saat tamirciliği yapardı. Ben de yanına gider ve onu saat tamir ederken seyrederdim. O zamanlar saatleri çok severdim. Çocuklukta başlayan sevgim, yaşım ilerledikçe arttı” dedi.