Hurdadan toplayıp tamir ediyor: Evinin bodrumunu atölyeye çevirdi

‘ASIRLIK MAKİNELERİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK İÇİN YAPIYORUM’

Makinelerin tamiri için İran ve İstanbul'dan gerekli malzemeleri temin ettiğini anlatan Demir, "Bir haftada 5 makine tamir ettiğim oluyor. Hurdacılardan makinenin tamamını 20 liradan alıyorum, ya da çöplere atılan varsa onları topluyorum. Bu makinelerin parçalarını İran, ya da İstanbul'dan temin ediyorum. Asırlık makineleri gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir çalışma yapıyorum. Diğer yandan da müşterilerimden gelen diğer makineleri tamir ediyorum. Tamir ettiğim dikiş makineleri için yoğun bir talep var. O talepleri yetiştirmeye çalışıyorum. Dikiş makineleri pahalı olduğu için insanların çoğu benim tamir ettiğim makinelerden alıp işini görüyor" diye konuştu