Hurdadan toplayıp tamir ediyor: Evinin bodrumunu atölyeye çevirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan banka emeklisi Şemsettin Demir (65), hurdadan topladığı asırlık dikiş makinelerini titizlikle onarıyor. 17 yıllık tamir ustası Demir, atölyeye çevirdiği evinin bodrum katında geçmişin izlerini taşıyan bu makineleri çalışır hale getirip yeni sahiplerine ulaştırıyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk babası Şemsettin Demir, 17 yıldır dikiş makinesi tamiratı yapıyor.